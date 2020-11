Madagascar: Violences sexuelles - Le couple présumé pédophile introuvable

L'affaire remonte au mois d'août quand un couple a été dénoncé pour avoir violé deux mineures qui travaillaient comme nounou chez lui à Toliara.

Un homme et son épouse sont toujours recherchés pour avoir abusé de deux filles mineures à Toliara. Ces dernières ont été forcées par ce couple malgache à regarder des films pornographiques et en faire par la suite, la pratique avec le père de famille. La cadette des filles a enduré les vices sexuels du couple pendant à peu près un mois.

Par la suite, la trouvant ensuite en mauvais état de santé, le couple l'a ramenée chez ses parents à Ankililoaka et sa sœur ainée l'a remplacée pour faire le ménage et la nounou des enfants du couple. Mais celle-ci, au bout de quelques jours, a fini par dénoncer les inconduites du couple au responsable principal de l'école Don Bosco d'Ankililoaka, où leur père travaille, à la police et au centre Vonjy de Toliara. Le père Giovanni Corselli est revenu récemment en ville pour demander la suite de l'histoire du couple qui a quitté Toliara le 22 août, après un bref séjour en détention.

« La forme de latitude qui a été donnée au couple nous étonne. Nous avons, la famille des jeunes filles et moi-même, été au tribunal au jour indiqué pour le défèrement du cou ple, mais personne n'est venu. Et cela fait près de deux mois maintenant que nous attendons un semblant d'évolution », dit le père, responsable et éducateur à l'école catholique d'Ankililoaka.

Aux explications données vers la fin du mois d'août, seul l'homme a été enfermé provisoirement, puis a été autorisé à quitter la détention provisoire en attendant l'appel de la police pour le défèrement.

Le couple en a profité pour disparaître de Toliara. La Police des mœurs et de la protection des mineurs de Toliara fait savoir, qu'un mandat de recherche a été émis. Mais les recherches n'ont donc pas encore abouti malgré des traces détectées à Antananarivo.

Le père Giovanni Corselli frappe à toutes les portes pour l'aider à trouver justice dans cette affaire. « Nous avons recueilli les deux filles au sein de notre établissement et leur scolarité se déroule sans trop d'encombres. Néanmoins, le choc psychologique reste et elles me demandent sans cesse des nouvelles de leurs agresseurs », raconte le père. Ce dernier révèle que lorsque le couple a ramené la sœur cadette à Ankililoaka, le père de famille a proposé un arrangement et a voulu offrir de l'argent au père des deux jeunes filles.

« Leur père travaille chez nous. Nous lui avons expliqué que l'arrangement n'arrangera pas les effets psychologiques des agressions que les filles ont subies. Je lance mon appel de détresse à l'association Fitia pour nous aider dans cette affaire», finit le père Giovanni Corselli de l'école catholique Don Bosco d'Ankililoaka.