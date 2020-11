Madagascar: Mangarivotra - Le terrain de tennis menacé de démolition

Après le gymnase couvert de Mangarivotra, démoli à la fin du mois de septembre 2019, le terrain du Tennis Club de Mahajanga (TCM) sera l'objet d'une prochaine démolition. L'entreprise de construction du futur « Gymnase Multisport de Mahajanga », un projet présidentiel, a sommé les occupants du TCM de quitter les lieux dans un délai de dix jours, car les travaux doivent commencer.

« L'ingénieur était venu nous menacer de quitter les lieux dans un délai de dix jours. Il a promis de revenir pour effectuer les travaux de démolition manu militari. Nous refusons d'abandonner notre propriété, car ce terrain est titré et borné selon la référence TN n°3787- BR, Propriété dite TENISY sise à Mangarivotra d'une contenance de 31a06ca. Nous sommes en possession d'un acte de reconnaissance de propriété définitive après acte de vente conditionnelle en date du 25 novembre 1999, et la commune urbaine de Mahajanga a attribué au TCM le terrain.

Le droit de propriété attribué au Tennis Club de Mahajanga par acte de vente n'est plus soumis à aucune condition et devient 'définitif et irrévocable' entre les mains du TCM. Lors d'une entrevue avec le ministre des Sports, Tinoka Roberto Raharoarilala, les autorités locales et le représentant du maire de l'époque, un accord manuscrit a été signé entre les différentes parties pour mettre à la disposition du TCM un autre terrain pouvant accueillir trois courts avant de céder entièrement cette propriété. Mais aujourd'hui, ils veulent nous déloger sans aucune mesure d'accompagnement », déplore le gérant du TCM, Christian Rakoto.

Le TCM est également en possession d'un certificat d'immatriculation et de situation juridique de la propriété. Six personnes vont perdre leur emploi, entraîneurs et ramasseurs de balle. Deux cents membres utilisent également ce terrain dont une centaine de résidents et des étrangers.

« C'est le seul terrain disponible au public aujourd'hui. Le court de tennis de Mahavokyatsimo est également transformé en établissement hôtelier. Où vont s'entraîner les enfants des pépinières et les joueurs. Nous allons perdre notre gagne-pain. Un établissement hôtelier serait bâti sur ce terrain », s'indigne alors Tantely Ranaivoson, entraîneur de tennis.

Trois courts de tennis accueillent les entraînements quotidiens et les compétitions sur place. Plusieurs joueurs qui ont évolué sur ce terrain, ont porté haut l'honneur du pays dans cette discipline, dont Cécile Ralay, ex-championne de Madagascar, Jean-Marc Randriamanalina, ancien champion de Madagascar et médaillé d'or des Jeux des Iles. Récemment, un jeune joueur, Marcel, de la catégorie junior est devenu champion de Madagascar.

Le TCM est une pièce de musée datant de la colonisation. L'avenir de cette discipline est aussi menacé. Les victimes vont entreprendre une action prochainement pour défendre leur patrimoine.