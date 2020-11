Madagascar: Toliara - L'opposition avance lentement

Lentement mais sûrement. Les opposants au pouvoir actuel à Toliara bougent, bien que timidement.

C'est ce qui est constaté depuis plusieurs semaines. Ils sont réunis au sein d'une plateforme provinciale, le « RMDM (Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara) Toliara », et ont multiplié les rencontres et les descentes à la base depuis le déconfinement. Après avoir mis en place officiellement le bureau de la plateforme provinciale au mois d'août, d'autres sympathisants ont été appelés dans les régions Anosy, Androy et Menabe.

Dans cette plateforme pour l'ex-province de Toliara, Victor Ramanantsoa est le président, il est indiqué qu'il est issu d'une association dénommée VMKM. Des vice présidents s'occupent des quatre régions composant cette ancienne province de Toliara : Tsianihy Sahazalahy du TIM pour l'Atsimo Andrefana, Augustine Ninie Razafindravola du parti HVM pour l'Anôsy, Elisoa Rasoanirina du TIM pour le Menabe et, Freda, vice-présidente pour la région Androy. Les Jeunes RMDM ont aussi leur propre bureau. « L'alliance politique rejoint le leitmotiv du RMDM national. Celui de ne pas se constituer en simples spectateurs devant la situation dans laquelle le pays s'engouffre actuellement. Nous nous constituons en balises devant les dérives du pouvoir actuel », explique Jean Clovis Sidonie, président des Jeunes RMDM de Toliara.

Il dénonce l'inertie du pouvoir devant la chute libre du PIB actuel et critique les décisions d'organiser des élections sénatoriales en cette période de crise. « Si le pouvoir persiste à suivre cette voie, il aurait dû organiser les élections des chefs de provinces, des grands électeurs afin d'arriver à une réelle décentralisation », ajoute-t-il. Il annonce également que l'alliance politique a surtout pour objectif de faire entendre raison à la population devant sa responsabilité dans le développement du pays. « Nous nous lèverons et nous combattrons pour ce pays jusqu'à ce qu'il y ait du changement. Et ce, pour toujours, si nécessaire, avec le pouvoir actuel en place ou celui d'après», termine Jean Clovis Sidonie.