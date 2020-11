Afrique de l'Ouest: Présidentielle ivoirienne - La CEDEAO appelle les parties prenantes au dialogue

Pour le chef de mission des observateurs de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), et de la Communauté des États sahélo-sahariens (Cen-Sad), Cheikh Hadjibou Soumaré, « il est nécessaire que nous puissions aider la Côte d'Ivoire à renouer avec le dialogue ». Il s'exprimait, hier, à Abidjan, lors de la conférence des observateurs sur la présidentielle.

Les observateurs de l'Union africaine (Ua), de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et de la Communauté des États sahélo-sahariens (Cen-Sad) ont invité les parties prenantes à dialoguer. Au cours d'une conférence de presse tenue hier, ils estiment nécessaire d'aider la Côte d'Ivoire « à renouer avec le dialogue ».

« Nous devons aider tous les acteurs politiques ivoiriens, sans distinction, à dialoguer », a déclaré Cheikh Hadjibou Soumaré, chef de la mission des observateurs de la Cedeao pour la présidentielle ivoirienne du 31 octobre. Il est persuadé que « sans la paix, on ne peut pas aller vers le développement ».

La Cedeao, à travers ses observateurs, appelle toutes les institutions impliquées dans le processus électoral à noter les défis associés au scrutin et les invite « à prendre les mesures appropriées pour répondre à toutes les préoccupations pour assurer une continuité de l'État dans la sérénité et le dialogue ».

Toutefois, M. Soumaré indique que la mission qui a été reçue par Alassane Ouattara et Kouadio Konan Bertin attend toujours de l'être par les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'Guessan.

La mission a relevé une participation mitigée dans les parties méridionale et centrale et une participation relativement élevée dans le nord du pays.

Elle a aussi observé une participation relative des femmes au scrutin ainsi que « des actes de violence » pendant le processus électoral. Cela constitue, selon elle, « une entrave à l'expression effective de la démocratie ».

La mission de l'Union africaine (Ua), de la Cedeao et de Cen-Sad estime que le processus électoral en l'absence de dialogue pourrait affecter la cohésion sociale dont le peuple ivoirien a besoin pour faire face aux défis sanitaire et de développement.

Cheikh Hadjibou Soumaré précise que les observateurs de la Cedeao déployés à Grand Bassam ont fait l'objet de kidnapping.

Il souligne que le vote a généralement débuté entre 8 h et 9 h dans la plupart des bureaux visités et que le dépouillement et le décompte des suffrages se sont déroulés globalement dans les zones observées conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents.

Dileita Mouhamed Dileita, ancien Premier ministre de Djibouti, par ailleurs chef de mission des observateurs de l'Union africaine (Ua), pense que le premier tour de la présidentielle ivoirienne s'est déroulé de manière satisfaisante en dépit de la situation tendue.

Toutefois, il trouve qu'il faut des mesures pour garantir la stabilité du pays, un cadre de concertation entre tous les partis politiques et renforcer les capacités de la Commission électorale indépendante (Cei). Il invite la communauté internationale à poursuivre les efforts pour aider les acteurs politiques ivoiriens à renouer le fil du dialogue.

Recours aux voies légales

Plus tôt dans la journée, la mission d'observation de libéraux et démocrates africains et européens a fait face à la presse pour tirer son bilan de la présidentielle.

Selon son porte-parole, le député belge Michael Maegd, la mission rend hommage au peuple de Côte d'Ivoire pour « sa maturité exemplaire et pour son sens élevé des responsabilités », et félicite les organes de gestion et de supervision des élections pour la bonne organisation du scrutin. Toutefois, elle condamne les violences causées par l'appel d'une partie de l'opposition à la « désobéissance civile ».

La mission encourage les acteurs politiques à privilégier le dialogue, à faire preuve de retenue et à utiliser les voies légales pour les éventuels recours. Elle invite l'ensemble de la classe politique à s'inscrire résolument dans toutes les processus électoraux à venir, notamment les législatives.