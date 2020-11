Madagascar: CNaPS - Deux nouvelles aides aux retraités, rentiers et chômeurs

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) poursuit ses actions en faveur de ses adhérents. Après le succès de « Tsinjo Fameno », l'initiative aux salariés du secteur privé, la Caisse lance actuellement deux nouvelles aides destinées aux retraités, rentiers et chômeurs.

Entrant dans le cadre des réponses aux effets néfastes de la pandémie de Covid-19, ces aides, conformes à la vision de la CNaPS qui est « Les adhérents au centre de toutes nos préoccupations», sont réalisées par le biais du fonds d'actions sanitaires et sociales.

Non remboursable. La première aide en numéraire aux pensionnés et rentiers se présente comme une aide non remboursable, et en une seule fois pour les allocataires percevant trimestriellement une pension de retraite ou de rente inférieure ou égale à 600 000 ariary. Concrètement, les allocataires percevant une pension trimestrielle inférieure ou égale à 400 000 ariary recevront une aide de 150 000 ariary. Ceux recevant entre 400 001 et 500 000 ariary auront droit à une aide de 125 000 ariary.

Enfin, entre 500 001 et 600 000 ariary, l'aide est fixée à 100 000 ariary. Il est à noter que pour bénéficier de cette aide, les rentiers et retraités n'auront pas à faire la moindre démarche. Le montant sera versé à compter du mois d'octobre 2020, jusqu'au mois de décembre 2020. La deuxième aide, d'un montant forfaitaire de 175 000 ariary, est destinée aux travailleurs affiliés qui ont fait l'objet d'une déclaration nominative de salaires pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2019, ainsi que le premier trimestre de l'année 2020 ; et qui ont fait, par la suite, l'objet d'un avis de débauchage auprès de la CNaPS entre le 1er mars et le 30 septembre 2020 inclus ; et sans avoir encore été réembauchés ailleurs à la date du 30 septembre 2020.

Moyens de communication. Pour permettre aux adhérents concernés de savoir s'ils sont éligibles à ces aides, la CNaPS a mis en place un certain nombre de moyens de communication. À savoir une inscription en ligne sur le site de la CNaPS : www.cnaps.mg, espace travailleur ; ou sur les numéros suivants : +261 34 42 833 33 / +261 32 03 833 33 / +261 33 90 833 33. Ils peuvent également se présenter auprès des bureaux de la CNaPS jusqu'au 30 novembre 2020. Pour les personnes éligibles, le paiement pourra se faire selon leur convenance par virement bancaire, mobile money ou paositra money.

Il est à noter qu'actuellement, le ministère du Travail a recensé environ 15 000 travailleurs affiliés à la CNaPS qui ont perdu leur emploi suite aux impacts de l'épidémie de Covid-19, ainsi que 55 000 retraités et rentiers qui perçoivent une pension ou une rente de moins de 600 000 ariary. Ces aides sociales, qui impactent positivement la vie des travailleurs et des retraités, démontrent en tout cas l'avantage d'adhérer à la CNaPS.