Madagascar: Entrepreneuriat - Un programme d'incubation d'entreprises numérique lancé à Madagascar

« Des séances d'information gratuites sont offertes aux nouveaux inscrits à ce programme », dixit Ratozamanana Harinjaka, l'initiateur.

Ce programme numérique se distingue des autres plateformes d'incubation d'entreprises grâce à la mise en place d'un outil de mesure d'impact.

La digitalisation commence à se développer dans divers secteurs à Madagascar, surtout à la suite de cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, entre autres, la coopérative Hackoragna a lancé la pré-inscription pour un programme d'accélération et d'incubation d'entreprises numérique dans le pays, dénommé "Accelere'O Madagasikara". « L'objectif consiste à soutenir les chefs d'entreprise ou bien les porteurs de projets pour leur permettre de relancer rapidement leurs activités, dans le contexte post-covid actuel. Nous mettons ainsi à leur disposition cette plateforme virtuelle innovante qui implique des partenaires de l'écosystème de l'entrepreneuriat au niveau national et international », a expliqué Ratozamanana Harinjaka, initiateur de la plateforme Coopérative Hackoragna.

Diminution des risques. Et lui d'ajouter qu'une solution technologique d'appui 100% digitale avec un processus de diminution des risques (DE-risking) d'entreprise leur sera proposée dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme numérique. « Cela signifie que chaque entrepreneur sera accompagné étape par étape. Il comprendra les risques liés à son projet et trouvera des solutions efficientes et rapides qui lui permettront de démarrer ou relancer son activité ou son projet. En plus, pour exécuter ce programme, nous travaillons avec le top du top dans le domaine de l'entrepreneuriat. On peut citer, entre autres, des coachs experts, des mentors, des formateurs internationaux certifiés et basés aux Etats-Unis d'Amérique (USA) », a-t-il enchaîné. Notons que "Accelere'O Madagasikara" (AOM) a été réalisé en collaboration avec un cabinet de Consulting américain "Entrepreneur Ready" basé en Floride aux USA, et Venture Capital for Africa (VC4A). Ce projet est mis en œuvre dans la Grande île par le Cabinet de consulting ProMada.

Outil de mesure d'impact. Par ailleurs, « D'autres experts en développement du secteur privé à Madagascar interviennent également dans la mise en œuvre de ce programme d'accélération et d'incubation d'entreprises. Ils sont reconnus en matière de développement et de croissance des startups au pays depuis des années", d'après toujours les explications de Ratozamanana Harinjaka. En outre, il a affirmé que "Accelere'o Madagascar" se distingue des autres plateformes d'incubation grâce à la mise en place d'un outil de mesure d'impact. « C'est ce qui manque aujourd'hui à toutes les initiatives de soutien à l'entrepreneuriat dans la Grande île. Il est donc possible de connaître l'efficacité interne et externe du processus après chaque formation », a-t-il conclu.