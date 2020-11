Madagascar: Andry Rajoelina - Point de presse sur le Rova d'Antananarivo ce jour

Le président de la République reprend du service. Après avoir pris une semaine de break en famille, Andry Rajoelina est rentré hier par le dernier vol de rapatriement venant de l'Europe.

Pas de mise en quarantaine pour le Chef de l'Etat. D'après les informations émanant du Service de la Communication de la Présidence de la République, Andry Rajoelina donnera un point de presse à Ambohitsorohitra ce jour. Il prévoirait en effet d'apporter des éléments d'informations sur le Rova d'Antananarivo et, éventuellement, sur la couronne de Ranavalona III qui était exposée pendant longtemps au Musée des armées de Paris.

En effet, bien malgré les contestations et les polémiques autour de la construction d'un Colisée dans l'Anatirova, le régime Rajoelina persiste et signe dans la réhabilitation de ce patrimoine national. Les travaux sont désormais complètement terminés. D'après les informations, la cérémonie d'inauguration du Rova d'Antananarivo aura lieu le vendredi 6 novembre prochain. Ladite cérémonie sera présidée par le président Andry Rajoelina et la ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Mis à part le Kianja Masoandro, toutes les structures ayant existé au sein du Rova d'Antananarivo seront réhabilitées telles qu'elles ont été construites sous la monarchie merina.

Du côté du ministère de la Communication et de la culture, l'on affirme que le Rova sera revêtu d'une touche de modernité. En effet, une salle de scénographie sera érigée au troisième étage pour exposer des hologrammes des rois et des reines. Il convient de rappeler que la réhabilitation de ce patrimoine culturel fait partie des promesses de campagne d'Andry Rajoelina. En ce qui concerne le financement des travaux, il a été assuré entièrement par l'Etat malgache. Après l'inauguration de ce vendredi, le Rova d'Antananarivo sera de nouveau ouvert aux visiteurs. Et ce, 24 ans, jour pour jour, après avoir été ravagé par un incendie.