Madagascar: Golf-Tournoi Jovena - Victoire de Gagneux Holy et Djawad Hiridjee

La deuxième édition du « Tournoi Jovena golf Tournament » a connu un grand succès.

Le « Tournoi Jovena golf Tournament » a eu lieu ce week-end au Golf du Rova. Cette deuxième édition a connu un vif succès avec un nombre d'inscrits s'élevant à 126 joueurs. Ils se sont répartis en deux équipes, soit 24 équipes la première journée du samedi et 39 équipes le dimanche. L'édition de cette année était exceptionnelle, jamais une compétition n'avait recueilli autant d'inscriptions. La formule du jeu était le Patsome qui consiste à faire jouer trois formules de jeu différentes sur le parcours. Cette formule de jeu, bien que conviviale, est particulièrement stressante, car il faut rattraper les erreurs faites par le partenaire. Le Directeur Général de Jovena, M Benjamin Memmi, et son épouse, Tantely Memmi, ont réalisé un score brut de 86 et un score net de 64,4. Les trois prix spéciaux ont été décernés à Malet Bruno et Rabenja Ony. Concernant le tirage au sort, le séjour de trois jours et trois nuits à Azura Foulpointe Golf club a été gagné par Gagneux Richard. Un lot surprise a été attribué aux joueurs arrivés avant-dernier du tournoi, notamment le couple Malet Bruno et Geneviève. Le tournoi s'est terminé autour d'un somptueux buffet agrémenté par un orchestre piano.

Voici les résultats :

1ere Série Brut

1er : Gagneux Holy / Djawad Hiridjee avec un score de 72

2eme - Ratsimbazafy Luc et Rapenomanjato Rina avec un score de 73

3EME - Faber Rens / Michel Morizot avec un score de 77

1ere Série Net

1er : Rabenja Ony/Rabenja Tahiana avec un score de 61

2eme - Noyon Monique / Croizette François avec un score de 62,7

3eme - Park Jong Bok / Jin Jae Yuong avec un score de 63,3

2eme Série Brut

1er - Rabe Patricia / Coleman Brett avec un score de 82

2eme - Rabenja Natacha / Johan Shaw avec un score de 83

3eme - Amarsy Ishane / Kourdjee Badouraly avec un score de 84

2eme Série Net

1er - Lescarret Mathieu / Lescarret Anjila avec un score de 55.1

2eme - Rabeninary Laurent / Rabeninary Eugenie avec un score de 58,1

3eme : Gagneux Richard / Gagneux Romain avec un score de 59,4

Juniors

- Rakotonjanahary Tamby / Rakotofiringa Matteo avec un score de 78

- Aymeric et Clovis Gagneux avec un score de 71