Madagascar: Lu pour vous - « Combien dure une seconde ? » de Tony Jones

« Savez-vous que la seconde est la plus précise des unités de mesure ? Les progrès réalisés dans la physique moderne ont permis d'atteindre cette précision extrême.

Lorsque vous téléphonez à l'horloge parlante, c'est une horloge atomique qui vous répond! Une telle précision conduit à s'interroger sur ce qui sert de référence à la mesure du temps. Qu'est-ce que le temps universel ? Comment synchronise-t-on différentes horloges ? En répondant à ces questions, l'auteur vous fait voyager autour de la planète, en avion comme en voilier, mais aussi de la physique atomique jusqu'au système GPS, en passant par l'astrophysique et la relativité générale. La collection » Bulles de sciences » s'adresse à un large public et traite de problèmes scientifiques actuels.

Les explications fondamentales sont privilégiées, mais sans discours professoral: vous lirez des textes vivants, parfois des romans, souvent des anecdotes... » Tel est le résumé de « Combien dure une seconde ? » La saga des horloges atomiques de Tony Jones. Sorti en 2003, sous une apparence légère, il traite d'un sujet très sérieux, la définition et la détermination de l'heure et des fréquences, depuis que le sujet est passé des mains des astronomes à celles des physiciens.

Le contenu du livre est à la fois abordable et intéressant. Il aborde les différentes définitions du temps que ce soit universel, universel coordonné, atomique, de manière très didactique. Et surtout, il s'agit d'un des rares livres à proposer l'histoire approfondie des horloges atomiques et de leurs enjeux pour le grand public. Ce dernier y trouvera ainsi une agréable lecture agrémentée de nombreux petits schémas particulièrement clairs.

Ouvrage complet et facile à lire pour celui qui est intéressé par la mesure du temps, mais aussi pour toute personne curieuse aimant la technologie du XXè siècle. Le lecteur est guidé pas à pas vers l'infiniment précis au cœur des horloges atomiques. De nombreux dessins et photos viennent en complément du texte. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances approfondies en physique, bien qu'abordant des sujets pointus, ce livre est à la portée de tous. C'est un ouvrage recommandé à toute personne s'intéressant aux sciences dans leur cadre le plus général.