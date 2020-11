Madagascar: JIRAMA - Vaste coupure d'eau demain à Antananarivo

Les quartiers d'Ankorondrano, Ivandry et Alarobia seront doublement concernés.

D'une part, des travaux de remplacement d'un compteur d'eau à Ankorondrano, et d'autre part, un remplacement de câble au niveau de la station de Mandroseza, seront à l'origine d'une série de coupures d'eau dans de nombreux quartiers d'Antananarivo le mercredi 4 novembre 2020.

Pour cause de remplacement d'un compteur d'eau au niveau d'Ankorondrano, près du temple Jesosy Mamonjy, Ambodivona, Ankorondrano et les quartiers voisins, à savoir Ankorondrano Atsinanana et Ankorondrano Andrefana, jusqu'à Ivandry et Alarobia, seront privés d'eau durant la journée de demain mercredi 4 novembre 2020, de 9h à 16h. L'information émanant de la compagnie nationale d'eau et d'électricité Jirama concerne en réalité de nombreux autres quartiers de la capitale, mais pour des raisons différentes de celles à l'origine de la coupure susmentionnée.

Les zones Ouest, Centre et Nord-Ouest aussi. En effet, des coupures d'eau sont également prévues pour demain, mais cette fois, plus tôt dans la journée, de 6h à 9h, dans les localités Ouest, Nord-Ouest et du centre de la ville d'Antananarivo. Ce, en raison de travaux de remplacement de câble entre les cellules et l'armoire de commande dans la station de Mandroseza II. Dans les détails, les quartiers concernés, pour la zone du Centre, sont : Fiadanana, Anosy au niveau de l'hôtel Carlton ; Ampefiloha, Isoraka, Isotry, Anosibe, Andavamamba, Andohatapenaka, 67 ha, Antohomadinika, Andraharo, Antanimena, Ankadifotsy, Ankorondrano, Ivandry, Analamahitsy, Alarobia, Soavimasoandro. Pour la zone Nord-Ouest, sont concernés Imerinafovoany, Talatamaty, Mandrosoa, Ambohibao, ainsi que les quartiers environnants tels Andranomena, Ambohidroa, Amboaroy, Ambohijanahary- Ankadindravola, Ilaivola, Ivato etc... Pour la zone Ouest, sont également concernés les quartiers d'Ampitatafika, Anosizato, jusqu'à Ambohimangidy, Malaza, Ambodiafontsy, Faliarivo, Ambohimamory et Fenoarivo.

Si pour les zones Centre, Nord et Nord-Ouest, la coupure ne durera que trois heures, le rétablissement de l'approvisionnement en eau est attendu dès 9h du matin, tandis que du côté d'Ankorondrano, Ivandry et Alarobia, doublement concernés par les deux sortes de coupures, les installations ne seront à nouveau alimentées que vers le milieu de l'après-midi.