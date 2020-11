Sahara Occidental: Des associations d'amis du peuple sahraoui "indignées" du retard dans la tenue du référendum d'autodétermination

Barcelone — Plus de 40 associations d'amis du peuple sahraoui ont exprimé leur indignation face au retard dans la mise en œuvre du plan de paix au Sahara Occidental à savoir la tenue du référendum d'autodétermination.

Ces associations espagnoles ont appelé, dans un communiqué repris par l'Agence sahraouie SPS, l'ONU à "assumer définitivement ses fonctions et obliger le Maroc à se conformer et à respecter le contenu et l'esprit du Plan de paix". Elles affirment également que "la tenue du référendum d'autodétermination est la seule option qui garantit la paix et la stabilité dans toute la région".

Lire aussi: Sahara occidental: le CNASPS déçu du manque de volonté du Conseil de sécurité

De même, un appel est lancé à "l'Union européenne et au gouvernement espagnol pour qu'ils appliquent la légalité internationale afin de mettre fin au pillage des ressources naturelles du Sahara occidental" et de "prendre les mesures appropriées, en tant que puissance administrante et parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental".

Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France.