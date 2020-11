Madagascar: Vangaindrano - Une situation déplorable

Les habitants de Vangaindrano se plaignent de la situation dans laquelle ils vivent. Ils ont surtout cité l'état déplorable du pont d'Ankaramanga, long de 75 m, dans la commune de Tsiantely du district de Vangaindrano.

A cause de la dégradation de cette infrastructure, les gens sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres de détour. Selon leurs dires, les responsables désignés par le Président de la République au niveau de ce district ne font que ternir l'image du Chef de l'Etat et que par, conséquent, la confiance des gens envers Andry Rajoelina s'effrite. Et de continuer que le Président a bien réalisé ses promesses mais lorsque les originaires de cette localité ont obtenu une place au sein des instances dirigeantes du pays, ils se sont mis à dos leur région d'origine.

Décision. Ils déplorent également le fait que l'adjoint au maire de la commune de Tsiantely ait été démis de ses fonctions. Une décision qui, d'après eux, a émané du Président de la République. Et d'enfoncer le clou que cela fait deux ans que le gouverneur a été installé, mais la priorité annoncée par le Chef de l'Etat n'a pas du tout été réalisée. Sans parler du député qui n'a pas non plus rien fait pour ce district.