Sénégal: La production industrielle chute de 1,7% au 2ème trimestre 2020

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié sa note sur les évolutions économiques récentes (Neer). Dans le document parcouru par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), l'agence fait le point sur l'évolution de la production industrielle.

« Au deuxième trimestre 2020, l'activité industrielle a chuté de 1,7% en variation trimestrielle. Cette évolution est imputable au fléchissement de la production des industries alimentaires (-14,0%), des matériaux de construction (-7,0%) et mécaniques (-5,7%).

Cependant, il est noté un relèvement de l'activité dans les industries du papier et du carton (+17,2%), chimiques (+13,5%), extractives (+6,9%) ainsi que dans les industries de production d'énergie (+5,7%) », informe l'Ansd.

En référence à celle du deuxième trimestre 2019, la production industrielle a augmenté de 3,6%. Sur les deux premiers trimestres 2020, la production industrielle s'est accrue de 2,3%.

La chute de la production des industries alimentaires résulte de la baisse de l'activité de fabrication de corps gras (-57,8%), et de transformation et de conservation de poissons crustacées et mollusque (-53,8%).

Comparée à celle du deuxième trimestre 2019, la production des industries alimentaires a diminué de 9,8%. Sur les deux premiers trimestres 2020, la production des industries alimentaires s'est rétrécie de 4,9%.

Le rétrécissement de la production des industries des matériaux de construction est en relation avec la baisse de celle du ciment.

En référence à celle du deuxième trimestre 2019, la production des industries des matériaux de construction a fléchi de 1,1%. Sur les deux premiers trimestres 2020, elle s'est relevée de 0,4%.

La baisse de la production des industries mécaniques est expliquée par la dégradation de l'activité de fabrication des autres ouvrages en métaux (-6,3%) et des produits de la sidérurgie (-5,2%).*

Par rapport au second trimestre 2019, la production des industries mécaniques a enregistré un recul de 18,8%. Sur les deux premiers trimestres 2020, elle a chuté de 20,0%. Le redressement de la production des industries du papier et du carton est lié au relèvement de la production de sacs en papier.

Par rapport à celle du deuxième trimestre 2019, elle a crû de 12,0%. En référence à celle du deuxième trimestre 2019, la production des industries chimiques a augmenté de 25,2%. Sur le premier semestre 2020, elle s'est également redressée de 11,8%.

La performance de la production des industries extractives résulte du redressement de l'activité d'extraction de phosphate (+25,3%).

Par rapport à celle du deuxième trimestre 2019, la production des industries extractives s'est rehaussée de 1,9%. Sur les trois premiers bimestres de 2020, elle s'est réduite de 4,5%.

Le relèvement de la production d'énergie est imputable à la bonne tenue de l'activité de production et de distribution d'électricité (+9,3%) et de captage, traitement et distribution d'eau (+0,5%).