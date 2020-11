Egypte: Le pays condamne l'attaque terroriste en Afghanistan

L'Égypte a condamné dans les termes les plus forts, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui, lundi 2 nov, l'attaque terroriste qui a visé l'Université de Kaboul dans la capitale afghane, ayant fait des dizaines et morts et de blessés.

L'Egypte, gouvernement et peuple, présente leurs sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Afghanistan, aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.

L'Égypte a exprimé sa solidarité avec l'Afghanistan dans cette affliction douloureuse, réitérant son rejet total de toutes les formes de terrorisme, de violence et d'extrémisme.