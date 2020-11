Egypte: Le président Al-Sissi et Merkel discutent par téléphone des derniers développements de la question libyenne

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a passé en revue la position stratégique de l'Égypte sur la question libyenne, en particulier en ce qui concerne le soutien aux pourparlers en cours dans tous les domaines sur la base des résultats de la conférence de Berlin et de la déclaration du Caire, ainsi que de l'évacuation de la Libye des combattants étrangers et de la lutte contre l'ingérence étrangère illégale dans les affaires libyennes qui contribuent à alimenter La crise, en plus de l'instauration d'un cessez-le-feu.

Le chef de l'Etat a tenu ce propos lors d'un appel téléphonique qu'il a reçu lundi, 3 nov, via visioconférence, de la chancelière allemande Angela Merkel. L'entretien téléphonique a porté sur un certain nombre de questions liées aux relations bilatérales stratégiques entre les deux pays, ainsi que sur les derniers développements de la question libyenne et les moyens de confronter la pensée extrémiste et de combattre le terrorisme.

La chancelière allemande a salué le rôle vital de l'Égypte dans la résolution de la crise libyenne et les efforts personnels du président Al-Sissi à cet égard, qui renforceraient le processus politique en Libye et consolideraient le rôle de l'Égypte en tant que pilier fondamental de la sécurité et de la stabilité dans son environnement régional et au Moyen-Orient, soulignant le souci de l'Allemagne de continuer la coopération et coordination intensives entre les deux pays dans ce dossier important.

Le président Al-Sissi a souligné que les nobles valeurs religieuses n'avaient rien à voir avec les actes d'extrémisme et de terrorisme, soulignant l'importance de formuler une action collective aux niveaux régional et international pour lutter contre les discours de haine et l'extrémisme, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

Le président Al-Sissi a également souligné l'ouverture de l'Égypte à la coopération à cet égard pour proposer des idées dans un cadre international collectif afin de trouver les meilleures solutions pour lutter contre le discours de haine dans le monde. Il a été convenu, lors de la conversation téléphonique entre les deux parties, de former un dialogue multilatéral dans ce contexte pour atteindre cet objectif, a ajouté M. Radi.