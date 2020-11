Egypte: Le gouvernement égyptien tient à renforcer la coopération économique arabo-africaine

Le gouvernement égyptien tient à renforcer la coopération économique arabo africaine, considérée comme un pilier pour atteindre les objectifs de développement durable dans la région, stimuler les économies des pays arabes et africains et le commerce régional, et renforcer les investissements arabo-africains, a affirmé le premier ministre Moustafa Madbouly.

Dans une allocution prononcée en son nom par la ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea, lors de la 23e édition de la conférence " l'investissement arabo africain et la coopération internationale", M. Madbouly a loué cet événement, qui est une des plus importantes conférences économiques annuelles contribuant à renforcer la coopération arabo-africaine.

Le chef du gouvernement a souligné l'importance de soutenir les plans de coopération économique régionale entre l'Egypte et les pays arabes et africains et d'œuvrer pour atteindre les objectifs d'intégration économique, jugeant important de tirer profit des avantages offerts par l'Egypte aux investissements étrangers pour leur permettre d'accéder aux marchés régionaux et internationaux dans le cadre des accords de libre échange signés entre l'Egypte et plusieurs pays et blocs économiques.

Ces dernières années, l'économie égyptienne a fait des progrès remarquables grâce au programme de réforme économique mis en place par le gouvernement qui œuvre pour atteindre les objectifs inclus dans la stratégie nationale de développement durable et attirer davantage d'investissements étrangers, a-t-il rappelé.

Le gouvernement égyptien, précise-t-il, a présenté, à cet égard, plusieurs facilités et incitations afin d'attirer davantage d'investissements, comme la nouvelle loi sur l'investissement, la construction de zones industrielles spécialisées et le renforcement des petites et moyennes entreprises.