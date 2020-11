Egypte: Le centre égypto-allemand pour l'embauche, l'immigration et la réintégration intervient dans le cadre du développement durable 2030

Le centre égypto-allemand pour l'embauche, l'immigration et la réintégration est le premier du genre en Egypte et intervient dans le cadre du programme du "développement pour l'immigration", programme mondial où l'Egypte et l'Allemagne participent pour réaliser le développement durable 2030, a affirmé lundi la ministre d'Etat pour l'Immigration et les Affaires des Égyptiens à l'étranger Nabila Makram.

Le centre est crée avec un financement de 2 millions d'euros par le biais des efforts de plusieurs ministères des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'immigration et de plusieurs autres parties concernées, a dit Mme Makram dans une allocution, prononcée à la suite de l'inauguration du centre égypto-allemand pour l'embauche.

L'établissement de ce centre a pour but de confirmer que l'Egypte soutient l'immigration sûre et non pas clandestine,

notant que le centre permettrait des offres d'emplois disponibles en Allemagne, et par conséquent il aidera les personnes en quête de travail à obtenir les conseils nécessaires, une formation sur la langue et la culture allemandes pour aller de pair avec les exigences du marché du travail allemand et aider les immigrés égyptiens de retour en Egypte à réintégrer la société.

Elle a fait état du rôle du centre dans la sensibilisation des dangers de l'immigration clandestine à la lumière de l'initiative présidentielle "bateaux de sauvetage" lancée par le président Abdel Fattah Al-Sissi durant le forum mondial de la jeunesse en 2019, initiative qui permet des opportunités sûres aux jeunes au lieu de l'immigration clandestine.

Le centre offre des informations exhaustives sur le marché du travail allemand, vu que l'objectif principal du projet est de promouvoir l'immigration sûre et légale pour les personnes désireux de s'installer à l'étranger, a ajouté Mme Makram.

La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machat, s'est déclarée ravie de l'établissement de ce centre égypto-allemand dans le cadre de la coopération bilatérale, faisant état de la signature par le ministère de la coopération internationale en novembre 2019 des lettres mutuelles pour soutenir les efforts visant à mettre un terme à l'immigration clandestine.

Elle a indiqué que le centre, qui intervient dans le cadre de la coopération égypto-allemande, soutenait le développement économique durable est le premier du genre en Egypte pour renforcer les opportunités de l'immigration sûre aux jeunes égyptiens et leur offrir des offres d'emploi à l'étranger, a dit Mme El-Machat.

La coopération égypto-allemande est un modèle réussi de la coopération avec les partenaires de développement, avec des contributions financières de l'ordre de 1,7 milliards d'euros pour financer plusieurs projets prioritaires dans plusieurs secteurs dont l'énergie renouvelable, l'irrigation et l'immigration et la gestion des déchets pour réaliser l'agenda de développement national 2030.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Allemagne au Caire a souligné que ce centre incarnait un tournant dans la coopération avec l'Egypte pour limiter l'immigration clandestine et sensibiliser à l'immigration sûre.