Sénégal: Le protocole de sécurité sanitaire au centre d'une réflexion sur la rentrée des classes 2020/2021

Le séminaire de la rentrée des classes 2020/2021 a démarré hier à Saly-Portudal, sous la présidence du ministre de l'Education nationale, Mamadu Talla, et autour du thème : «Une gouvernance efficace et efficiente pour un système éducatif inclusif, résilient et performant».

La rentrée des classes 2020/2021 c'est à partir de jeudi prochain pour les enseignants et jeudi 12 novembre pour les potaches.

En prélude de son effectivité, un séminaire sur le thème : «Une gouvernance efficace et efficiente pour un système éducatif inclusif, résilient et performant» a réuni les acteurs à Saly-Portudal, hier lundi, sous la présidence du ministre de l'Education nationale, Mamadu Talla.

Une occasion pour M. Talla de rappeler le chiffre important de 4 millions d'élèves à gérer, nécessitant une prise en charge de toutes les questions pour une bonne rentrée et un respect du protocole sanitaire.

La rencontre se tient dans un contexte particulier marqué par l'impact de la Covid19, d'une part, et le rappel des cinq priorités du ministre de l'Education nationale pour le quinquennat, de l'autre.

Ces priorités s'échelonnent ainsi : promouvoir un climat social apaisé dans le secteur ; renforcer l'efficience et l'efficacité du système éducatif ; renforcer les capacités des enseignants et la qualité du pilotage du système éducatif ; assurer à tous une éducation de base de qualité et systématiser l'éducation aux valeurs.

Le protocole de sécurité sanitaire pour la rentrée scolaire 2020/2021, la rencontre de partage à Saly se fixe comme objectif d'éviter la survenue de flambées épidémiques de Covid-19, en luttant contre la propagation de l'infection à l'école.

Cette attente reste partagée, selon le ministère de l'Education nationale, dans la transversalité par d'autres acteurs de l'éducation et de la formation ; du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat ; du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation.

Au chapitre des recommandations, des mesures pour la prévention et le contrôle de l'infection, il est prévu la dotation des élèves et personnels des écoles de trois masques lavables dont le port est obligatoire, la définition d'un circuit d'entrée et de sortie prenant en charge la distanciation physique, la mise en place d'un dispositif de lavage des mains et la distanciation physique. L'aération des classes, avec ouverture des portes et fenêtres, en plus du nettoyage quotidien s'y ajoutent.