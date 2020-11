Sénégal: Saint-Louis - CRD préparatoire de la tenue du "Mois du consommer local"

La Gouvernance de Saint-Louis a abrité hier, lundi 02 novembre, un Comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de la tenue du "Mois du consommer local" prévu en décembre prochain.

Le but est de contribuer à l'ancrage et au développement de la "mentalité du consommer sénégalais" pour accompagner l'effort de l'Etat à la massification de la production et la transformation des produits locaux.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des Comités régionaux de développement (CRD) préparatoires du "Mois du consommer local" initiés par le ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises (PME) à travers la Direction des PME.

Elle fait suite au CRD tenu dernièrement à Ziguinchor et a permis de réunir l'ensemble des acteurs de la région de Saint-Louis autour de cette question.

"Il était nécessaire de venir dans cette région, compte tenu des énormes potentialités que regorge Saint-Louis en termes de production de riz, mais aussi dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agro-industrielle, du tourisme, entre autres", a soutenu Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, Directeur des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

L'objectif est de contribuer à l'ancrage et au développement de la "mentalité du consommer sénégalais" pour accompagner l'effort de l'État à la massification de la production. Mais également, à la transformation des produits locaux, pour assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire, ainsi que la souveraineté économique.

En effet, il s'agira de réaliser une campagne nationale d'information et de promotion de la consommation des produits et services (savoir-faire national), durant ce "Mois du consommer local " ; de communiquer pour installer une nouvelle mentalité centrée sur le consommer sénégalais ; de construire une image de marque et une forte identité visuelle des produits et services locaux ; de vulgariser les mécanismes d'accompagnement des services financiers et non financiers de l'État au profit des entreprenants et des PME/PMI en vue de la résilience et la relance de l'économie. Il est également prévu le lancement du projet "Concours Talents de Chez Nous" (Academy Awards sur le Consommer Local).

Les membres du jury seront composés de 07 personnes. Mais aussi, des randonnées pédestres seront organisées à travers des rencontres avec les écoles, les ASC, les groupements de femmes, les services régionaux, entre autres. Il est aussi envisagé l'élaboration d'un Catalogue national des produits locaux ainsi que des recettes culinaires à base de produits locaux.