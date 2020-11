Congo-Kinshasa: Tournant !

«Le peuple d'abord», tel est le slogan devenu aujourd'hui un véritable crédo pour la population congolaise. Dès la première année de son pouvoir, c'est ce même peuple qui ne manquait pas de le rappeler à Tshisekedi fils sur ce qu'a été la vision de son Feu père "Etienne".

Ce dernier, avant de passer son arme à gauche, ne jurait que sur «l'instauration d'un Etat de droit et Le peuple d'abord». Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? 20 mois se sont écroulés et le temps faisant bien les choses, le peuple s'est vite rendu compte de certaines insuffisances du gouvernement, mieux d'un déficit réel d'un bon leadership au sommet de l'Etat qui, du reste, n'ayant pas réussi à redresser l'économie nationale.

Grogne sociale par-ci et crises politique et institutionnelle par là ; certaines écoles ont vu les enseignants enclencher une longue et pénible grève allant jusqu'au point de cesser avec toutes les activités scolaires. Quoi de plus normal pour le Cardinal Laurent Monsengwo de demander à "son fils" Félix Tshisekedi, de centrer les consultations pour le développement du pays. Le mémo qui avait été déposé sur sa table lors de ce lancement des consultations, offre ainsi une partie des solutions. La balle est dans son camp.

Les organes d'appui à la démocratie qui ont été conviés, les chefs des confessions religieuses ont eux aussi donné leur avis quant à la persistance de crise qui n'augure ni paix, ni développement pour cette mère patrie. Le FCC va-t-il participer à ces consultations ? Silence radio du côté de la bande à Kabila.

Tout compte fait, le Conseil des sages de l'Ensemble pour la République a officiellement annoncé l'arrivée de Moïse Katumbi Chapwe, leader de cette grande famille politique, pour répondre à l'invitation du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, aux fins de participer aux consultations des leaders politiques et sociaux, laquelle démarche amorcée d'ores et déjà depuis ce lundi 02 novembre 2020 au Palais de la Nation. Fayulu, un autre opposant farouche au régime en place, n'a pas de manière officielle accepté ou boycotté l'appel de Tshisekedi. Après ces consultations, l'ont s'attend à des décisions salutaires pour la Nation. Le rendez-vous est donc pris. Entre la rupture d'avec Joseph Kabila et la refondation d'une majorité favorable à Fatshi travers le débauchage des élus du FCC, le mandat de Tshisekedi est, ni plus, ni moins face à un tournant de sa carrière politique. Quitte à lui de faire un choix, un bon choix pour la paix dans la durée.