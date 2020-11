Congo-Kinshasa: Ngaliema - Ne Muanda Nsemi demande à Denise Nyakeru de plaider auprès du Président pour la libération de ses adeptes

La Première Dame de la République Denise NYAKERU TSHISEKEDI, a rendu visite le 31 Octobre 2020 dernier au leader du Mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo, Ne Muanda Nsemi, en sa résidence privée dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Accompagnée du Ministre du Tourisme, Yves Bunkulu et du Vice-Ministre de l'EPST, Didier Budimbu.

L'épouse du Chef de l'Etat a raconté, à celui qu'on appelle affectueusement Nkaka, son tout récent séjour de 8 jours au Kongo Central. Par ailleurs, ému et soulagé de voir la Première Dame effectuer ce déplacement, Zacharie Badiengila alias Ne Muanda Nsemi a profité de la visite de Denise NYAKERU pour lui demander de plaider auprès du Président de la République pour la libération d'une centaine des adeptes de son mouvement qui s'étaient opposés à sa dernière interpellation et encore incarcéré à la prison de Ndolo et Bandundu.

C'est avec une attention particulière que la Première Dame a écouté chacune des doléances posées. Et comme d'habitude sensible aux problèmes de ses concitoyens, la messagère du peuple a promis d'en faire part au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. " Je suis venue vous rendre visite pour m'assurer que vous êtes bien portant après tout ce que vous aviez vécu. Je vous ai apporté des vivres et non vivres. J'ai entendu toutes vos plaintes et je vous assure de les faire parvenir au Président de la République" a dit Denise Nyakeru lors de l'entretien qui a duré plusieurs heures.

Dans la foulée, sur son compte twitter officiel, Denise Nyakeru a qualifié cette rencontre de bon moment. "Le week-end dernier, je me suis rendue chez celui que l'on appelle affectueusement Nkaka, le patriarche Zacharie Badiengila pour avoir de ses nouvelles et lui raconter mon récent séjour dans la province du Kongo Central. J'ai passé un bon moment".

Il sied de noter que, au mois d'août dernier, Ne Muanda Nsemi avait regagné son domicile réhabilité par le Président de la République, après 4 mois d'hospitalisation aux Cliniques Universitaires pour un problème de tension.