Congo-Kinshasa: Covid-19 - Après Nkamba, le Ministre Jolino Makelele s'en va évangéliser au Ministère du Combat Spirituel

C'est en véritable Apôtre de la Communication que le Ministre Jolino Makelele continue sa campagne de communication sur la Covid-19 dans diverses églises du pays. La semaine passée, il était à Nkamba pour développer le même thème, ce dimanche 1er novembre 2020, c'était autour du Ministère de Combat Spirituel de l'accueillir à la cité de triomphe, siège de cette église sis 17ème rue Limete.

Le Message amené par le Ministre de la République est le même. Il ne faut pas que le public congolais arrive à penser que c'en est fini avec la Covid-19. Le virus continue à tuer de milliers de personnes dans le monde entier. C'est pour cela qu'il faudrait que les chrétiens de la Cité de Triomphe continuent à appliquer les gestes de distanciation sociale et porter les maques, à se laver régulièrement les mains. C'est à ce prix-là seulement que la propagation du covid-19 pourra être endiguée et que la spirale de morts et des hôpitaux surpeuplés pourra finir.

Comme à Nkamba, le Ministre de la Communication et Presse avait amené avec lui plusieurs kits de protection constitués de masques, des savons liquides, des gels hydro-alcooliques et des lave-mains pour joindre la théorie à la pratique et montrer que la pandémie n'a pas encore été vaincue, mais qu'elle continue à tuer. Il ne faut pas que la population se relâche ou qu'elle puisse être frappée de lassitude.

Avant de terminer sa campagne, le Ministre d'Etat a rendu hommage au Président de la République qui rendu cette campagne possible et qui a permis que le Ministère de la Communication participe à la diffusion des Messages somme toute simples, mais à même de sauver des vies humaines. Il n'a pas non plus oublié de remercier le Premier Ministre qui avait bien voulu manifester la sollicitude du Gouvernement à cette campagne de proximité dans laquelle s'est lancé le Ministre en pourvoyant les moyens mis en sa disposition.

Pour le moment, il importe que le peuple sache que le virus continue de tuer comme à ses premiers jours. Les pays Européens parlent même en ce moment de la "deuxième vague". Ils sont en train de confiner de nouveau leurs populations. Cette deuxième vague du Covid semble aussi meurtrière que la première. Elle arrive avec la vague de froid qui va s'abattre sur l'Europe avec le sceptre des services d'urgence des hôpitaux submergés et de la carence du personnel traitant. Rien ne semble arrêter la létalité du virus qui continue d'accroître les statistiques macabres des morts.

Même la promesse d'un vaccin semble être lointaine. On ne l'attend que dans la deuxième partie de l'année prochaine. Alors, jusque-là, les gestes barrières, la distanciation sociale et le port des masques sont les seuls ripostes que le monde possède contre cette pandémie.