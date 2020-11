Congo-Kinshasa: Perception frauduleuse des frais par les Chefs d'établissements - La Coordination diocésaine et urbaine met en garde les écoles conventionnées catholiques

La Coordination diocésaine et urbaine des écoles conventionnées catholiques a adressé une correspondance aux différents Chefs d'établissements qui procèdent à la perception frauduleuse de montant allant de 200 à 250 $ comme frais de fonctionnement des écoles. Dans cette correspondance, ladite coordination met en garde ces derniers et dénonce avec la dernière énergie cette pratique.

Selon la coordination, cette pratique ternit visiblement l'image des écoles conventionnées catholiques et va à l'encontre des options du Cardinal Fridolin Ambongo Besungu. «J'attire l'attention de ceux qui ont versé dans ces pratiques inacceptables d'arrêter et leur demande de me faire rapport de l'état actuel de cette perception», a déclaré le coordonnateur diocésain et Urbain.

Dans cette ligne droite, la coordination exige aux coordonnateurs sous-provinciaux de faire un suivi sans complaisance.

Paiement de tous les paliers de nouvelles unités exigé

Dans la même correspondance, ladite coordination rappelle une fois de plus le respect de la gratuité de l'enseignement prônée par le Chef de l'Etat et saluée par le Cardinal Fridolin Ambongo, représentant légal des Ecoles Conventionnées Catholiques de Kinshasa. Malgré que son application rencontre quelques difficultés notamment, le paiement de nouvelles unités, engendrant ainsi la grève dans certains établissements. D'ailleurs, depuis la rentrée scolaire 2020-2021, le Syndicat national des écoles conventionnées catholiques (SYNECAT) réclame toujours la régulation de la paie de Nouvelles Unités «N.U», le paiement des 2ème et 3ème paliers, la transportation des grades d'enseignants ainsi que l'élargissement de ces assises à un cadre de dialogue social regroupant des représentants des parents, des confessions religieuses.