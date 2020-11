Congo-Kinshasa/Angola: CAF - La liste de Léopards sélectionnés contre l'Angola se fait toujours attendre

C'est le samedi 14 novembre prochain que les Léopards de la RDC recevront les Palancas Negras de l'Angola, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à huis clos, avant de s'envoler pour être reçu à leur tour, trois jours plus tard, à Luanda, pour le compte de la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021.

A deux semaines de cette double confrontation très capitale pour la RDC en mauvaise posture dans son groupe, la liste de Léopards sélectionnés pour cette épreuve ne fait toujours attendre. Des sources proches de la direction de communication de la Fecofa, a-t-on appris, N'sengi Biembe pouvait la publier ce mardi.

En réalité, pour ce qui concerne les préparatifs de ce match, le grand travail pour Christian N'sengi Biembea été fait lors du dernier stage des Léopards au Maroc, du 5 au 15 octobre, soldé par deux matches amicaux. Le premier, une humiliante défaite devant les Etalons du Burkina-Faso (0-3), et le deuxième un précieux match nul face aux Lions d'Atlas du Maroc (1-1). Un match nul qui a sérieusement fait la joie de N'sengi Biembe, promettant aux Congolais la victoire contre l'Angola. Si cette victoire arrive, en tout cas, ça sera une toute première à son actif depuis qu'il a succédé à Florent Ibenge.

Sur un total de 6 matches livrés jusque-là, N'sengi Biembe n'a pas encore gagné le moindre match. Le tout premier, il joué contre l'Algérie (1-1), le deuxième contre la Côte d'Ivoire (1-3), le troisième contre le Gabon (0-0), le quatrième contre la Gambie (2-2), et le cinquième contre le Burkina-Faso (0-3), et le sixième enfin, contre le Maroc (1(1). Bilan, deux défaites et quatre matches nuls.

Au classement dans cette course pour une place à la Can au Cameroun, la RDC n'a que 2 points, derrière l'Angola et la Gambie.

Le Ghana rappelle ses défenseurs vétérans

Pour sa part, le Ghana, en prévision de son match contre le Soudan, a fait appel à plus de 30 défenseurs indique une dépêche de l'AFP. Parmi eux, se trouvent Harrison Afful et John Boye ces hauts cadres de cette équipe des Black stars. L'arrière latéral Afful, 34 ans, joue pour Columbus Crew en American Major League Soccer et le défenseur central Boye, 33 ans, pour l'équipe de Ligue 1 française de Metz. Le Ghana, quadruple champion d'Afrique, arrive en tête du groupe C avec six points, trois de plus que l'Afrique du Sud et le Soudan.

Le Soudan dévoile sa liste de 25 joueurs

Entretemps, l'entraîneur français du Soudan, Hubert Velud, a dévoilé sa liste de 25 joueurs pour affronter le Ghana dans ce double match pour le compte du Groupe C. Les géants El Merrikh et Al Hilal ont donné le grand nombre comme d'habitude, avec 10 joueurs pour Merriekh, 6 de Hilal contre 7 joueurs d'autres équipes nationales et 2 joueurs basés à l'étranger.

Le Soudan a déjà ouvert un camp préparatoire à Khartoum le vendredi 30 octobre 2020 et se rendra le 4 novembre à Addis-Abeba où il affrontera l'Ethiopie en amical le 6 novembre. Ils partiront pour Accra le lendemain.

Velud, qui a repris le poste d'entraîneur du Soudan en février dernier, aura sa première sortie en compétition contre le Ghana, et il a admis que la mission allait être difficile.

« Je connais maintenant 95% de la forme de l'équipe après avoir affronté la Tunisie, le Tchad et le Togo le mois dernier. Nous avons un bon groupe de joueurs dont l'esprit nous aidera à obtenir les meilleurs résultats. Le match contre l'Éthiopie affinera nos préparatifs » s'est-il confié à cafoline.com.