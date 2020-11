Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi lance officiellement les consultations

Ça y est ! Le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, aussitôt rentré au pays, comme annoncé dans son adresse à la Nation vendredi 23 octobre 2020, a lancé officiellement les consultations au palais de la Nation. Hier, la journée a été consacrée aux forces sociales et à la société civile.

Au total, 21 institutions et personnalités ont été programmées pour cette première journée. Nangaa, le Cardinal Monsengwo, Joseph Olenghankoy, les Chefs des confessions religieuses et bien d'autres invités de marque ont répondu favorablement à l'appel du Président de la République. Opposant à l'actuel pouvoir, le Conseil de Sages de ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE informe l'opinion nationale quant à l'arrivée de son Président Moïse Katumbi ce vendredi à Kinshasa pour répondre positivement à l'invitation du Chef de l'Etat, afin d'apporter sa contribution à la recherche des solutions consensuelles aux importants défis auxquels le peuple congolais est confronté à ce jour pour un avenir meilleur.

C'est la CENI qui avait ouvert le ballet des consultations. Corneille Nangaa et ses collègues du bureau de l'administration électorale ont eu une heure d'échanges avec le Chef de l'Etat. Ils ont rappelé au Chef de l'Etat la nécessité de la tenue des joutes électorales prochaines qui doivent avoir lieu en 2023. Et ce, avant d'insister sur le remplacement de nouveaux animateurs de la CENI. Le CNSA, la CNDH, le CSAC et la CIME ainsi que le Cardinal Laurent Monsengwo ont également été reçus.

Si Joseph Olenghankoy a demandé au Président de la République d'échanger à nouveau avec l'ancien Président Joseph Kabila loin des "extrémistes", le Cardinal Monsengwo a signifié au Chef de l'Etat la nécessité de tout "centrer sur l'économie pour le développement du pays". «Nous avons eu le mémo que lui (Félix Tshisekedi) avons présenté, un mémo dans lequel nous avons dit le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie pour le développement du pays afin que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse améliorer sa santé, sa sagesse. Et puis à la fin nous avons commencé à répondre à ses questions», rapporte à la presse du Cardinal Laurent Monsengwo.

A l'issue de ces entrevues, le Président de la République prendra des grandes décisions au nom de l'intérêt supérieur de la population. Dans ce message du 23 octobre, le Chef de l'Etat avait indiqué que cette série d'entrevues avec le forces politiques et sociales les plus représentatives devraient aboutir à une union sacrée pour la nation. Ces consultations, a-t-il poursuivi, visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. Après les différentes réunions ayant eu lieu à Kingakati, Joseph Kabila et ses poulains n'ont toujours pas levé les options quant à leur participation ou pas à ces consultations.