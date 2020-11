Congo-Kinshasa: Le Centre Ndako Ya Biso appuie plus de 30 jeunes pour une insertion professionnelle

"L'amour n'existe pas. Il n'y a que les preuves d'amour", dit un musicien congolais dans une de ses mélodies. Cette maxime est très bien appréhendée par la communauté Chemin Neuf, à travers son programme de stabilisation des enfants dits de la rue réunifiés dans leur famille. Un programme exécuté par le centre Ndako Ya Biso (NYB).

Pour ce faire, ce Centre a remis des kits aux 35 jeunes pour leur insertion professionnelle. Une manière de témoigner leur affection à ces jeunes victimes d'une discrimination sociale. La cérémonie de remise des kits a été organisée le samedi 31 octobre 2020, dans la commune de Makala. En effet, ils ont été formés en coupe et couture, maçonnerie, mécanique, mécanique-automobile, menuiserie, électricité et soudure. Et, ils ont reçu, respectivement, des machines à coudre, poste à souder, matériel d'esthétique, serre-joints, truelles, brouettes et autres outils nécessaires pour les aider à lancer une activité autonome.

Ces jeunes, qui étaient hier enfants de la rue, ont achevé leur formation au cours de cette année dans plusieurs disciplines précitées. Cette remise de kits a été faite sous l'œil vigilant des autorités communales et tant d'autres partenaires du centre Ndako Ya Biso. L'ambiance était festive et émotionnelle pour ces enfants taxés hier de sorciers ou encore orphelins. Visage rayonnant et hilares, ces jeunes, accompagnés de leurs membres de famille ont, chacun, emporté son outil de travail pour être utile dans leurs familles, en particulier et dans la communauté congolaise, en général. Et, emportés par l'émotion couplée à la joie, ces jeunes qui deviennent l'espérance de leurs familles n'avaient qu'un seul mot dans leurs bouches : "Merci à la communauté Chemin Neuf via le Centre Ndako Ya Biso"; "Merci aux encadreurs". Car, la Communauté Chemin Neuf (CCN), à travers le Centre Ndako Ya Biso, a comme cheval de bataille, la réconciliation et l'autonomisation des enfants et jeunes dits de la rue. Des saynètes qui démontrent comment ces enfants et jeunes ont été récupérés dans la rue ont été présentées. Question d'exposer le début de leur histoire.

Pour M. Didier Ekuma, Coordonnateur des activités du Centre Ndako Ya Biso, c'est avec une grande joie de pouvoir honorer ces 35 jeunes qui ont fini leur formation dans diverses filières.

"Ça n'a pas été facile pour former ces jeunes. Mais, avec notre accompagnement, nous leur avons laissé l'occasion d'opérer le choix de la filière. Et, nous faisons des visites guidées dans les entreprises et dans l'atelier des artisans pour qu'ils puissent voir qu'il y a des gens qui vivent grâce à ces différents métiers. Question justement de les stimuler davantage. Parce que certains ont des enfants, nous leur donnons un petit rien comme transport. Ceci dit, après cette formation, il y a un éducateur qui suit de près ces jeunes afin d'avoir un espace pour les installer", précise-t-il.

Parce que cette ONG accompli la mission de l'Etat, M. Didier Ekuma lance un appel à l'Etat congolais pour une subvention afin de tenir et jouer pleinement son rôle. Car, la réunification familiale et l'autonomisation de ces jeunes dits de la rue n'étaient pas si facile comme d'aucuns peuvent les penser. Elles sont rares, les ONG qui arrivent à réussir cette mission noble et salvatrice pour la République démocratique du Congo. Mais, la Communauté Chemin Neuf a même ouvert son propre centre de formation professionnelle, le CFP Saint Joseph où sont placés plus de la moitié des jeunes suivis par "Ndako Ya Biso". D'ailleurs, un nouveau bâtiment construit par ces jeunes a été inauguré par l'ambassadeur de Belgique en présence du Bourgmestres adjoint de la commune de Makala.

En effet, la CCN utilise la formation professionnelle comme l'outil le plus important pour stabiliser et autonomiser les jeunes dits de la rue réunifiés dans leurs familles. Une méthodologie articulée autour de 3 grandes actions est utilisée pour ce faire. Premièrement, l'élaboration d'un projet de vie par l'éducateur social avec le jeune avant sa réunification et son inscription dans un centre de formation ou un atelier proche de son quartier. Ce faisant, une convention est signée par le responsable du centre de formation, le parent responsable, Ndako Ya Biso et le jeune. Deuxièmement, le suivi régulier du jeune par l'éducateur social référent dans son lieu de formation. Troisièmement, l'appui à la recherche d'un stage et d'une installation professionnelle pour les jeunes qui ont achevé leur formation professionnelle.

Quid de Ndako Ya Biso ?

Ndako Ya Biso est un centre d'accueil et de réinsertion des enfants de la rue développé par la Communauté Chemin Neuf. Ouvert depuis 2004, le centre NYB a pu réunifier beaucoup d'enfants de leurs familles.

Objectifs

Il convient de souligner que Ndako Ya Biso, à travers le travail réalisé, a pour objectif de concrétiser, entre autres, la réintégration des enfants dans leurs familles biologiques ou d'accueil ; la stabilisation et consolidation des familles ; la scolarisation ; offrir des Microcrédits aux mamans et, enfin, la sensibilisation du milieu à l'injustice subie par les enfants en vue d'un changement de mentalité.