Congo-Kinshasa: Le projet de loi de reddition des comptes exercice 2019 déposé à l'Assemblée nationale

Après le dépôt du projet de loi de finances rectificative exercice 2020 qui a été déclaré recevable et envoyé à la commission Ecofin et le dépôt par le Gouvernement du projet de loi de finances exercice 2021, hier lundi 2 novembre 2020, le Ministre des Finances, José Sele Yalaghuli a déposé le projet de loi de reddition des comptes exercice 2019 au bureau de la Chambre basse du parlement. Il était accompagné de vice-ministre aux finances, Junior Mata et le Ministre en charge des relations avec le parlement, Deo Nkusu.

«Il y a une obligation légale, ce qu'avant que le parlement dans ses deux chambres examine le budget de l'année qui doit venir il faut d'abord approuver la loi de reddition des comptes de l'exercice qui précède, en l'occurrence il s'agit de l'exercice 2019. Voilà pourquoi, nous sommes venus déposer, sur instruction du Premier ministre, près de l'honorable Président de l'Assemblée nationale, le projet de lois portant reddition des comptes de l'exercice 2019», a fait savoir le Ministre Sele Yalaghuli. Les différents axes de ce projet sont essentiellement le niveau de mobilisation des recettes comparé à ce qui a été prévu dans le cadre du budget 2019, mais également le niveau des dépenses engagées par rapport aux rubriques qui y ont été votée.

Le gouvernement congolais tient mordicus à s'acquitter de cette obligation avant l'examen du projet du budget 2021 qui va intervenir incessamment. Toujours est-il que ce projet concerne l'argent perçu et dépensé en marge de la première année de l'alternance politique au sommet de l'Etat.

Un ministre interpellé à l'Assemblée nationale

Alors qu'il avait déposé il y a quelques semaines sa question d'actualité sur la même matière (présence des enfants dans les Mines de cobalt), les derniers évènements sur terrain l'ont contraint à passer à une question orale avec débat. L'élu de Kolwezi souhaite que la Ministre des Affaires sociales vienne expliquer à la représentation nationale le retard accumulé dans l'exécution du programme destiné à sortir ces milliers d'enfants travaillant dans les Mines.

Deux d'entre ces enfants viennent de trouver la mort dans des circonstances inexpliquées à Kolwezi.

Rappelons que près de 20 mille enfants vivent et travaillent dans les Mines de cobalt. Et ce, contrairement aux textes internationaux et la législation Congolaise sur le travail. Dans les prochains jours, le bureau invitera le Ministre des Affaires sociales à venir éclairer la religion des élus sur cette question cruciale.