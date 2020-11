Gabon: Situation épidémiologique du lundi 2 novembre 2020

En matière de surveillance épidémiologique, sur les 5 283 prélèvements effectués, nous avons enregistré 16 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 0,3%. Les cas sont répartis comme suit :

Estuaire : 15 nouveaux cas positifs sur 5 238prélèvements à Libreville, soit un total de 6 386cas confirmés ;-Haut-Ogooué : 0 nouveau cas positif sur 8 prélèvements à Franceville, soit un total de 1 174 cas confirmés ;- Ogooué-Lolo : 1 nouveau cas positif sur 37 prélèvements à Koula-Moutou, soit un total de 163 cas confirmés

Concernant la prise en charge :

8 personnes hospitalisées ;-3 patients en réanimation ;-81guérisons soit un total de 8 779personnes guéries ;-0décès.Au total, sur 245611prélèvements, nous enregistrons 8 984cas testés positifs (3,6%) dont 8 779 guéris (97,7%) et 55 décès ; 8 personnes hospitalisées dont 3 en réanimation.Respectons les gestes barrières pour freiner la propagation de laCOVID-19 dans notre pays.

Les gestes barrières

Porter un masque dans les lieux et espaces publics ;-Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydro alcoolique ;-Respecter la distanciation sociale (au moins 1 mètre) ;-En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;-Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;-Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;-Nettoyer les objets et les surfaces souillés.« Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime. »

Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon