Togo: Petrolegate - La délibération du Juge attendue pour demain 04 Novembre

Le verdict final de la justice dans ce procès et cette affaire de petrolegate qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières semaines et mois au Togo est attendu pour ce Mercredi 04 Novembre 2020.

On se souvient encore que lors de l'audience du 28 Octobre dernier où rendez-vous était pris pour ce 04 Novembre 2020, au Palais de justice de Justice de Lomé, audience au cours de laquelle le , Fabrice Adjakly, et l'intimé, Ferdinand Ayité du journal "Alternative", se sont faits représenter par leurs avocats respectifs pour le procès, pour motif de carences de preuve, le ministère public incarné par le Procureur Mawounou a requis la condamnation du journal L'Alternative et son directeur de publication, à une amende de 3 millions de F CFA en guise de dommages et intérêts à verser au plaignant qu'ils auraient présenté comme étant au cœur d'un dispositif ayant permis de détourner entre 400 et 500 milliards de FCFA dans la commande des produits pétroliers au Togo.

Pour rappel, dans l'une des parutions le journal l'Alternative, les noms des Adjakly " père et fils" ont été cités dans une affaire détournement de fonds publics de l'ordre de 400 à 500 milliards dans la commande des produits pétroliers au Togo. C'est donc mécontent que Fabrice Adjakly a assigné le journal et son Directeur devant la justice.

