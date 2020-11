Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - V.Club marche sur L'Shi Sport, Maniema Union bat Simba

La lutte pour le leadership du championnat est enclenchée entre V.Club, Maniema Union et Renaissance du Congo qui s'invite dans le peloton de tête alors que DCMP semble broyer du noir, accroché par Blessing.

L'AS V.Club a pris la deuxième place au classement provisoire de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) après sa nette victoire sur Lubumbashi Sport, le 1er novembre, au stade TP Mazembe de Lubumbashi, en match de la 6e journée. Les Dauphins Noirs de la capitale ont dominé les Kamikazes à domicile par trois buts à un, avec les réalisations de Fiston Kalala Mayele (18e minute), Zemanga Soze (53e minute) et Sidi Yacoub (56e minute). Les locaux ont sauvé leur honneur par Ben Muana Luna dans les arrêts de jeu de la partie. C'est juste le troisième match de Lubumbashi Sport depuis le début de la saison et s'opposera au Daring Club Motema Pembe (DCMP) pour sa prochaine rencontre.

Avec ce succès, V.Club, qui jouera contre Jeunesse sportive Groupe Bazano lors de son prochain match, compte douze points, derrière l'AS Maniema Union, vainqueur, le même dimanche au Dominique Diur de Kolwezi, de la formation locale de Simba par deux buts à zéro, grâce à son buteur maison Pepito Bahoso Lofete (44e minute) et son capitaine et leader technique Mercey Ngimbi (73e minute). Malgré sa défaite lors du match précédent face à Mazembe, Maniema Union totalise quinze points en huit sorties, confortant sa place de leader, alors que Simba de Kolwezi n'a qu'un petit point. Don Bosco est le prochain adversaire de Maniema Union alors que Simba se rendra à Goma dans la province du Nord-Kivu pour affronter Dauphin Noir le 5 novembre. Dauphin Noir a perdu face à la Jeunesse sportive de Kinshasa sur la marque de zéro but à un le dimanche au stade de l'Unité de Goma, une réalisation d'Akram Bongonga à la 41e minute.

Blessing accroche DCMP

Le 31 octobre au stade Dominique Diur de Kolwezi, la surprenante formation locale de Blessing a gardé ses perches inviolées face au DCMP. Zéro but partout a été le score de cette rencontre au cours de laquelle le gardien de but Arman Latoleya du club de Kolwezi a sorti le grand jeu, stoppant les tentatives de Dark Kabangu et Junior Koné. « L'équipe a bien joué. Malheureusement, on n'a pas été bon dans la finition comme dans beaucoup de choses. Il n'y avait pas de la place pour faire mieux. On n'avait pas de jambes après avoir livré un match de haute intensité face à V.Club après trois jours», a confié l'entraîneur Isaac Ngata du DCMP à la fin de la partie. DCMP est le quatrième ogre du championnat qui bute sur ce club nouvellement promu dans l'élite du football national, après Mazembe (zéro but partout), V.Club (deux buts partout), et Sanga Balende (zéro but partout) et invaincu après six sorties.

Le samedi 31 octobre au stade des Martyrs à Kinshasa, le Racing Club de Kinshasa (RCK) a signé sa première victoire de la saison en six matchs (quatre défaites, un nul et une victoire), victorieux de la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi, par deux buts à un, en match de la 7e journée. le gardien de but Baggio Siadi Ngusia sur penalty à la 18e minute et l'expérimenté Lino Masombo à la 63e minute ont inscrit les deux buts du RCK, alors que Kasongo Kikas a été le buteur de Bazano à la 81e minute. C'était une défaite de plus pour Bazano, sanctionné par la rupture de collaboration entre la direction et l'entraîneur José Mundele. Notons que le 29 octobre à Lubumbashi, le FC Renaissance du Congo a tenu en échec le FC Saint-Eloi Lupopo par zéro but partout, et compte douze points, avec un goal-average moins favorable par rapport à V.Club.

Classement

Au classement, Maniema Union est premier avec quinze points en huit matchs, suivi de V.Club (douze points en six matchs), Renaissance du Congo (douze points en sept matchs), Mazembe (neuf points en cinq matchs) et Blessing qui clôture le top 5 avec huit points en six matchs. Le classement se poursuit avec Don Bosco (sept points en trois matchs), DCMP (sept points en six matchs), Lupopo (six points en quatre matchs), et la Jeunesse sportive de Kinshasa (six points en sept matchs). Sanga Balende est 10e au classement avec cinq points en trois matchs. Ensuite, il y a Dauphin Noir (cinq points en cinq matchs), Rangers (quatre points en trois matchs), Racing Club de Kinshasa (quatre points en six matchs), Jeunesse sportive Groupe Bazano (trois points en six matchs), AS Simba (un point en quatre matchs) et Lubumbashi Sport 0 point après deux matchs).