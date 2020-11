Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Les projets prioritaires de coopération Congo-AIEA définis

A l'issue d'une séance de travail virtuelle, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, et le directeur de la coopération technique de la division Afrique de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Shaukat Abdulrazak, ont identifié les principaux projets devant être réalisés au Congo.

L'élaboration d'un programme complet de lutte contre le cancer et la médecine nucléaire, la contribution à la surveillance épidémiologique des maladies tropicales négligées, l'établissement des capacités nationales pour surveiller la pollution marine et évaluer les risques connexes sur l'environnement et la société, l'amélioration de la production animale et végétale font partie des projets phares que l'AIEA réalisera au Congo. Il s'agira, par ailleurs, de renforcer les capacités régionales pour l'évaluation des risques marins à l'aide des techniques nucléaires et connexes.

Le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a, en effet, rassuré l'agence sur tous les points énoncés dans l'agenda de coopération entre le Congo et l'AIEA. Une formule adéquate sera trouvée en vue d'assurer la signature du Plan cadre national avant la fin de l'année. Concernant la sureté radioprotection, le Congo est prêt à ratifier deux conventions internationales de l'AIEA avant d'en totaliser cinq d'ici à la fin de l'année, à en croire le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. « La loi nationale sur le plan nucléaire comme la loi sur l'autorité de réglementation est à ce jour sur la table du conseil de cabinet du gouvernement de la République du Congo », a-t-il indiqué. En vue de renforcer la loi nucléaire, le Congo devrait procéder à l'établissement de l'autorité de réglementation car sans la loi, la structure de réglementation ne pourra pas être mise en place.

Le Congo est en phase avec l'AIEA sur le rapatriement de deux sources radioactives de Pointe-Noire et de Brazzaville, il est question de réactualiser le Plan de transport sécurisé élaboré par le ministère de la Défense. Le pays est, par ailleurs, partie prenante de la mission Impact et de l'initiative Zodiac. Ladite mission est coordonnée par l'AIEA et menée conjointement avec l'Organisation mondiale de la santé et le Centre international de recherche sur le cancer. Leur objectif est de fournir aux gouvernements et à leurs partenaires une analyse de la situation de base et un ensemble de recommandations destinées à les guider dans les activités de planification et d'investissement dans les aspects de la lutte contre la maladie.

Par ailleurs, le projet d'action intégrée contre les zoonoses a été lancé en juin 2020, dans le prolongement de l'action menée par l'AIEA face à la covid-19, afin d'aider les pays à prévenir les pandémies de maladies causées par les bactéries, des parasites, des champignons ou de virus transmissibles de l'animal à l'homme. Le ministre a salué l'AIEA pour l'initiative de cent bourses en faveur des jeunes femmes car elle complète l'initiative congolaise de femme et science pour laquelle le Congo est en intelligence avec l'Unesco. Le ministre a assuré que le Congo va mettre à la disposition de l'Agence sa contribution conséquente en vue de retrouver son droit de vote.