Congo-Brazzaville: Santé publique - Validation en vue du système national de pharmacovigilance

Le directeur de la pharmacie et du médicament, le docteur Boniface Okouya, a organisé une réunion relative à l'élaboration et la validation du projet d'arrêté portant la mise en place d'un système national de pharmacovigilance en République du Congo.

Les participants à l'atelier ont planché sur l'approbation des fiches de notification des effets indésirables des produits médicaux et sur le draft du guide national de pharmacovigilance qui reste à valider.

En effet, la pharmacovigilance est l'activité consistant à enregistrer et évaluer les effets secondaires, en particulier les effets indésirables, résultant de l'utilisation des médicaments. Par contre, on différencie la pharmacovigilance des médicaments à usage humain de celle des médicaments à usage vétérinaire.

Selon le Dr Boniface Okouya, la rencontre s'inscrit dans le cadre du processus de la réforme pharmaceutique. « Dans le cadre de son rôle régalien de garantir la santé publique en République du Congo, le gouvernement s'est résolument engagé dans le processus de réforme pharmaceutique. La mise en place d'un système national de pharmacovigilance figure parmi les résultats clés attendus de cette réforme », a déclaré le pharmacien, en sa qualité de l'autorité nationale de la règlementation pharmaceutique.

Il est nécessaire de disposer d'un système de pharmacovigilance afin d'assurer la surveillance des médicaments sur un plus grand nombre de patients une fois le médicament commercialisé, a-t-il souligné. Ce système, dont l'évolution est assez récente et qui se poursuit à ce jour, est indispensable pour la sécurité du médicament comme une activité de minimisation des risques.

Le directeur général de la santé, le Pr Henri Germain Monabeka, soumettra le projet d'arrêté portant la mise en place d'un système national de pharmacovigilance à l'examen des pharmaciens et experts en la matière. Le document sera proposé à la signature de la ministre en charge de la Santé avant fin novembre 2020. « Il faut bien relever ce défi dans la mesure où le Congo, dont la première tentative de se doter d'un dispositif de protection des populations contre les effets indésirables des médicaments et produits de santé remonte à 2011, accuse un retard dans ce domaine », a-t-il indiqué.

Rappelons que les premiers arrêtés relatifs à la mise en place d'un système de pharmacovigilance au Sénégal et au Congo-Kinshasa ont été signés en 1988 et 2009 puis révisés respectivement en 2009 et en 2015. Le Dr Jean Lebvoua, pharmacien responsable de la pharmacie Clème, s'est félicité de l'initiative de la direction générale des soins et services de santé « d'avoir pris le soin de mettre à la disposition de leur profession des outils de travail aussi importants et nécessaires, à l'instar du système national de pharmacovigilance ».

Par ailleurs, le chef de projet à la Fondation congolaise pour la recherche médicale, Jolivet Mayela, estime que la mise en place d'un système national de pharmacovigilance devrait couronner tous les efforts consentis depuis 2011. « En matière de sécurité des médicaments, le ministère en charge de la Santé a l'obligation, à travers la direction de la pharmacie et du médicament, de garantir un usage rationnel des médicaments et produits de santé aux populations. En effet, mal utilisés ou conservés, les médicaments deviennent plutôt un poison », a-t-il déclaré. Il s'est également réjoui du fait que le projet d'arrêté prenne aussi en compte la nécessité de mieux encadrer l'utilisation des produits de santé traditionnels améliorés ou non.