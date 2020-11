Congo-Brazzaville: Forêt - L'exploitation de la réserve de Léfini confiée à la société Forestneutral

Le contrat d'exploitation d'une durée de 60 ans a été signé à Brazzaville, le 3 novembre, entre le gérant de Forestneutral-Congo (FNC), Bernard Cassagne, et la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, en présence de ses collègues des Affaires foncières, Pierre Mabiala, et des Finances et du Budget, Calixte Nganongo.

Le bail emphytéotique liant le gouvernement congolais et la société FNC porte sur une concession de 70 mille hectares située dans les circonscriptions administratives de Mpouya et Ngo, dans les savanes herbeuses, semi-herbeuses et arbustives des Plateaux. Ce nouveau périmètre délimité par la loi a été affecté à la société FNC pour le développement des plantations forestières et agroforesteries.

À travers le bail emphytéotique, l'entreprise preneuse s'engage à y installer une centrale de cogénération d'une puissance installée de 2,5MW ; une usine de déroulage et d'une usine de sciage du bois issu des plantations, pour alimenter Brazzaville contreplaqués de 32000m3 an-1 et en bois sciés de 40000m3 an-1 ; un périmètre agroforestier à rotation de 9 ans et à forte intensité de main-d'œuvre, avec un rythme d'installation 250 hectares par an et la création d'un puits de carbone négatif en partenariat avec Total Based natuel solutions(TNBS, une filiale du groupe Total.

Son gérant Bernard Cassagne devra en contrepartie payer à l'État congolais un loyer annuel, au titre de redevance d'emphytéotique, de 1000F par hectare apte aux plantations et de 250F par hectare non apte aux plantations. En fonction de la répartition des zones exploitables et non exploitables, le loyer du bail emphytéotique est chiffré à 66 millions FCFA/an, en plus de 17,5 millions F/an que la société devra payer pour les 70 mille hectares de la réserve.

« FNC a l'ambition de valoriser 50 mille hectares à partir des plantations, dont l'objectif numéro un est la création d'un puits carbone destiné à l'émission de crédit de carbone CO2. Toutes les zones qui sont à protéger le seront et une autre partie sera préservée. Les programmes de ces plantations seront réalisés sur dix ans. Une grosse partie de puits de carbones naturels vise à terme à alimenter l'industrie locale de plantations », a indiqué le gérant de la société FNC.

Pour la ministre de tutelle, Rosalie Matondo, la mise en concession de la réserve de Lefini s'inscrit dans le cadre du Programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar), lancé 2011, qui concède un million d'hectares de plantations forestières et agroforestières à vocation économique, environnementale et sociale. Ce programme prévoit 200 mille ha des plantations domaniales, 100 mille ha des plantations des particuliers et des communautés villageoises et 700 mille ha des plantations industrielles par les partenaires privés. « La société s'engage à participer aux efforts du gouvernement congolais en matière de gestion durable de ses forêts, de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation forestière dans le cadre de la Redd+, de la diversification de l'économie nationale et de l'émergence de l'économie verte dans notre pays. De même, elle s'est également engagée aux côtés du gouvernement à lutter contre la pauvreté, le chômage... », a assuré Rosalie Matondo.