Congo-Brazzaville: Formation - Oviebo football académie et Gilbert Segura liés par un contrat de trois ans

Deux ans après sa création, Oviebo football académie (OFA) a franchi un palier dans la préparation de son lancement officiel . Doless Oviebo, son créateur, a confié la gestion du projet Gilbert Segura doté d'une expérience en la matière.

L'OFA a pour objectif principal de participer à la formation des jeunes et à la revalorisation du système sportif congolais pour préparer l'élite sportive congolaise de demain. L'actuel directeur d'Ofa né au Maroc a paraphé un contrat qui le lie pour une durée de trois ans avec OFA, le 2 novembre, avant d'effectuer une visite guidée dans les locaux de l'Ecole Louis- Samuel, le site qui abritera les locaux de l'académie de football. Son arrivée à Brazzaville depuis le 1er novembre confirme la volonté du président de l'AS Vegas à œuvrer pour l'émergence des talents congolais. Sa mission consiste à superviser les joueurs de l'AS Vegas et de l'OFA pour leur placement dans les clubs à l'étranger.

« L'OFA a été créée le 4 octobre 2018 pour apporter quelque chose de nouveau dans le football congolais. Aujourd'hui, nous suivons les championnats européens, l'Afrique est bien représentée. Nous voulons aussi voir nos joueurs congolais arrivés à ce stade comme les Sénégalais, Ghanéens, Camerounais... C'est ce qui m'a poussé en dehors de l'AS Vegas à créer OFA qui doit être la base de la formation », a expliqué Doless Oviebo, le président de l'AS Vegas.

Ensemble avec son partenaire Rody Mountaro, ils ont mûri la réflexion puis ils ont réussi à vendre ce projet à Gilbert Segura qui avait d'autres sollicitations. « Le but de notre académie que nous avons mise en place c'est d'aller plus loin ensemble avec Gilbert et d'autres partenaires. Nous avons l'habitude de dire que le jeune d'aujourd'hui sera l'adulte de demain. Le but c'est d'avoir les jeunes d'OFA et de Vegas dans les championnats européens. Par le biais de mon partenaire Rody Mountaro, on a eu le soutien de Gilbert qui a accepté le projet et de travailler avec nous », a expliqué le président de l'AS Vegas.

La politique d'OFA consiste à former les jeunes des catégories allant des U-8 à U-20 . Le nouveau directeur d'académie se dit prêt à relever le défi en y apportant sa touche sur une piste qu'il estime non exploitée. Dans le terrain sur lequel il se trouve maintenant, il y a, selon lui, des fondamentaux à travailler. « Je suis un garçon qui travaille beaucoup à la base dans les écoles de football... C'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps... C'est un projet qui me tient à cœur... Quand j'allais signer dans un club avant de parapher le contrat, j'aimais toujours voir le terrain nu... », a-t-il déclaré après la signature de son contrat.

La formation, a-t-il indiqué, est un vaste chantier qui exige la patience. Selon lui, il ne faut pas brusquer ni non plus brûler les étapes. Le premier travail, a-t-il reconnu, consiste à faire avec ses adjoints l'état des lieux pour connaitre les caractéristiques des jeunes dont il aura la charge en s'intéressant notamment sur leurs lacunes mais aussi examiner leurs points forts et points faibles. « Mes adjoints vont m'aider dans cette tâche et moi je leur apporterai ce que je sais faire », a commenté Gilbert Segura. Il entend aussi mettre en place les échelles par catégorie pour mener à bien sa mission tout en s'entourant d'une bonne équipe. « J'ai eu quand même quelques réussites avec les écoles de football. Vous ne réussirez pas si vous faites cavalier seul. Il faut s'entourer d'une équipe au sein de laquelle on parlera le même langage avec la même franchise. Cela permet de pouvoir bien avancer », a-t-il soutenu.

Gilbert Segura se battra pendant la durée de son contrat à inculquer une autre culture et une autre mentalité des jeunes joueurs qui ambitionnent embrasser une carrière internationale. « Si on veut les préparer pour qu'ils partent jouer en Europe ou ailleurs, il faut leur donner une culture européenne pour qu'ils aient plus de facilité. Cela me fait de la peine de voir beaucoup de joueurs sortir et puis revenir tout de suite. Ce que je dois faire c'est de mettre en place une culture de fair-play, de respect, de football. On peut être meilleur des meilleurs mais si on n'a pas la mentalité, c'est très dur de signer un contrat pro. C'est une obligation de lui donner un maximum d'éléments pour qu'il réussisse. Le football congolais ne peut qu'être gagnant dans cette affaire puisqu'il aura la chance de voir ces joueurs jouer pour l'équipe nationale », a précisé Gilbert Segura.