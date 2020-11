Congo-Brazzaville: Municipalité - Démarrage des travaux de construction du marché Tié-Tié Massola

Situé dans le troisième arrondissement de Pointe-Noire, les travaux de construction du nouveau marché Tié-Tié Massola ont commencé il y a quelques semaines et vont durer quatorze mois.

Démoli le 28 mai 2015 et délocalisé par la suite, le marché Tié-Tié Massola est parmi les marchés les plus connus de la ville océane. Ce marché doit sa réputation à la vente de fripes, « Massola » en langue locale. Malheureusement, celui-ci était réputé pour son insalubrité, la vétusté de ses tables et échoppes et les mauvaises conditions sanitaires. Pendant la période des pluies, le marché Tié-Tié Massola présentait un décor très sombre en matière de propreté. Les aliments étaient vendus à même le sol à côté des poubelles.

C'est dans ce contexte que le gouvernement avait pensé le démolir et construire un nouveau marché digne de ce nom sur le même site, afin de permettre non seulement aux vendeurs d'exercer dans des meilleurs conditions mais également à la population de faire ses emplettes dans un environnement saint et irréprochable. Les travaux ont demarré il y a quelques jours et vont durer quatorze semaines. Une bonne nouvelle pour les vendeurs qui ont été délocalisés sur le site située aux environs de l'école 31 Juillet.