Cote d'Ivoire: L'UA, la CEDEAO et la Cen-Sad exhortent l'opposition et tous les acteurs politiques au dialogue

Dans le but d'attirer l'attention de tous les acteurs politiques ivoiriens sur l'importance et la nécessité de préserver la paix dans le pays, la mission d'observation de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), de l'Union Africaine (UA) et de la Communauté des États sahélo-sahariens (Cen-Sad) ont fait, le 2 novembre, une déclaration conjointe invitant les acteurs politiques et l'opposition au dialogue.

Selon l'avis des deux commissions, l'élection du 31 octobre s'est tenue dans les conditions globalement satisfaisantes. Ceci, malgré le contexte de fortes divergences politiques et des incidents qui ont émaillé le scrutin. C'est pour quoi les acteurs politiques ont intérêt à faire preuve de sagesse à dialoguer, afin de préserver la paix difficilement acquise dans le pays.

« Nous, missions de la CEDEAO, de l'UA et de Cen-Sad exhortons toutes les institutions impliquées dans le processus électoral, à prendre note des défis associés au scrutin et les invitons à prendre des mesures appropriées pour répondre à toutes les préoccupations, en vue d'assurer une continuité de l'Etat dans la sérénité et le dialogue », ont déclaré, les trois commissions, avant d'ajouter que les votes observés se sont déroulés dans une atmosphère calme, sereine dans 98,5% des cas.

Devant les équipes d'observateurs, les chefs de la mission de la CEDEAO, Hadjibou Soumaré, de l'UA, Mohamed Dileita et de la Cen-Sad, Boubèye Maïga ont regretté les incidents qui ont émaillé ce scrutin présidentiel car, ils constituent une entrave aux principes de la démocratie.