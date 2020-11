Maroc: Enseignement à distance - L'AREF Fès-Meknès affûte ses dispositifs

Fès — Le chantier de l'enseignement à distance a été pris à bras-le-corps par l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Fès-Meknès, qui a formé, depuis le mois de septembre, plus de 4.000 enseignants à ce mode d'enseignement, a affirmé son directeur, Mohcine Zouak.

"L'académie a mobilisé tous ses moyens pour s'adapter aux nouvelles exigences imposées par le contexte particulier de la Covid19", a-t-il souligné dans un entretien à la MAP, mettant en valeur les actions d'accompagnement, d'encadrement et de formation continue au profit du staff enseignant.

D'après lui, des efforts "importants" ont été consentis en la matière par les enseignants, les cadres administratifs et les inspecteurs qui continuent de travailler sur les programmes d'enseignement à distance, à travers la production de capsules "aux normes très élevées et ayant recours à une pédagogie adaptée".

M. Zouak a aussi fait savoir qu'un nombre d'établissements sont équipés du matériel nécessaire et des outils de transmission en temps réel, soulignant l'importance des capsules vidéo diffusées par les chaines de télévision nationales, qui favorisent l'égalité des chances entre les élèves de la région, dont ceux du monde rural.

Selon lui, cette année la rentrée scolaire a été "très particulière" à cause de la pandémie du Covid-19, précisant qu'elle a été "bien réussie, et les craintes ont été dissipées" à la faveur des préparatifs et de la bonne logistique mis en place, afin de préserver la santé de tous les usagers de l'école.

La rentrée scolaire a été assurée avec le mode d'enseignement par alternance, suite à l'avis de la majorité des parents qui souhaitaient un enseignement en présentiel, avec l'admission de la moitié des élèves, a noté le directeur de l'AREF, mettant l'accent sur les opérations de désinfection et les actions de sensibilisation aux dangers de la pandémie lancées à cet effet.

Ces actions, a-t-il dit, ont "bel et bien" porté leurs fruits avec le recensement d'une quarantaine de contaminations chez les élèves et 200 chez les enseignants et cadres administratifs dans toute la région Fès-Meknès, notant qu'il s'agit des "taux les plus bas" enregistrés au Maroc.

Le directeur de l'AREF n' pas manqué non plus de mettre en valeur les efforts "énormes" déployés par les autorités locales et le ministère de la santé pour enrayer la pandémie, relevant que certains établissements éducatifs ont été fermés au niveau de la région à cause de la pandémie pendant quelque temps, puis rouverts.

"L'école aujourd'hui est très réactive et le passage d'un mode d'enseignement à un autre se fait de manière très fluide", a-t-il assuré, soulignant que ce genre de décisions est pris en coordination avec le ministère de la santé.

"Nous menons une gestion dynamique qui tient compte de la situation épidémiologique aux niveaux local, provincial et régional, et toutes les dispositions ont été prises", a estimé M. Zouak, ajoutant que les "équipes pédagogiques sont conscientes des enjeux, disponibles et prêtes pour passer d'une situation à une autre".

D'après lui, "si jamais la situation devait se dégrader, nous sommes disposés à passer à l'enseignement à distance".

"La continuité pédagogique d'un élève se construit d'année en année, et les retards et dysfonctionnements ayant résulté de la période de confinement seront rattrapés grâce la conjugaison des efforts des enseignants et inspecteurs", a-t-il conclu.