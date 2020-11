Ghana: Serie A - Le bon moment d'un Ghanéen avec Cristiano Ronaldo

Cette image n'est pas passée inaperçue. A la fin du match entre Spezia et la Juventus, Emmanuel Gyasi et Cristiano Ronaldo sortent du terrain côte à côte et s'échangent quelques mots. Que se sont-ils racontés ?

"Après le match, j'ai eu une petite conversation avec Cristiano avant de quitter le terrain. Je lui ai dit qu'il était une source d'inspiration pour moi et pour presque tous les footballeurs, en particulier les jeunes", a raconté le Ghanéen.

"Il a ensuite souri et dit merci beaucoup mon frère et m'a conseillé de travailler dur et de continuer à bosser pour réaliser mes rêves puisque tout est réalisable dans la vie. Je ne comprends pas les gens qui insultent Ronaldo, c'est un garçon humble, qui donne tout pour être au top et il réussit, c'est le meilleur au monde. Aucun doute là-dessus et c'est pour ca que certaines personnes l'insultent, parce qu'il est au-dessus", a t-il ajouté.

Ronaldo, arrêté une vingtaine de jours pour cause de Covid-19 n'a pas mis bien longtemps avant de se remettre dans le bain. Remplaçant au début du match, le Portugais entre en jeu en seconde période et claque un doublé en 20 minutes. Pour une victoire 4-1 du champion en titre de Serie A.