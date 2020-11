Sénégal: Débuts du gardien sénégalaise à Chelsea - Lampard encense Edouard Mendy

Frank Lampard n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Edouard Mendy, installé comme numéro 1 dans les buts et auteur de prestations remarquées depuis le début de saison.

Après son 3ème match consécutif sans but encaissé en championnat, l'entraîneur de Chelsea, a manifesté hier, lundi 2 novembre sur Footmercato, sa satisfaction de la façon dont l'international sénégalais a commencé et sa rapide intégration.

Recruté en fin de mercato en provenance du Stade Rennais, Édouard Mendy s'est imposé dans le but de Chelsea en ligue de champion contre Krasnodar mercredi (0-4) et samedi avec une autre "clean sheet" à l'occasion de la victoire de Chelsea contre Burnley (3-0).

Le transfuge de Rennes devient ainsi le premier gardien de Chelsea à accomplir cette performance à ses débuts depuis Petr Cech en août 2004 ! Ce qui lui vaut un bel hommage de la part de son entraîneur Frank Lampard qui s'est montré séduit en conférence de presse.

"Il a bien joué. Edouard Mendy est arrivé et depuis son premier match contre Tottenham en League Cup et lors des matches qu'il a joués, il a montré son assurance dans le but et c'est ce que nous recherchions lorsque nous l'avons recruté.

Il est clairement venu pour apporter de la concurrence, c'est vrai, et c'est aux joueurs alors de montrer leurs qualités et ils les ont montrées.

Bien sûr, ce n'est pas seulement lui. Il n'y a qu'à jeter un œil à l'équipe, Thiago Silva est arrivé à la même période.

Je pense que nous travaillons sur la discipline de l'équipe, la défense dans la surface de réparation et dans toutes ces choses-là, Edouard Mendy a été régulier", relève t-il, avant de relever les bons débuts et la bonne intégration du portier international sénégalais.

"Je pense qu'il faut saluer les individualités au sein du collectif. Il a très bien joué et je suis vraiment satisfait de la façon dont il a commencé. Il y a aussi sa personnalité. Quand vous recrutez des joueurs et les intégrez dans le groupe, vous voulez voir leur personnalité.

Vous ne savez jamais vraiment jusqu'à ce qu'ils soient dans l'équipe et Mendy s'est très bien intégré. Il est impliqué, il s'entraîne dur, il veut parler et créer des relations avec les joueurs devant lui, donc ça a été un très bon début pour lui et je suis content qu'il joue dans notre équipe. Je pense que c'est une très belle histoire", ajoute le technicien anglais.