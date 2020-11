Soudan: La période de transition prolongée de 14 mois

Khartoum — Les autorités soudanaises ont approuvé l'amendement du document constitutionnel pour la prolongation de la période de transition d'environ 14 mois, selon le journal officiel du pays.

En effet, le journal officiel soudanais a publié, lundi soir, le texte du document constitutionnel concernant la période de transition (amendée), après l'approbation du Conseil de souveraineté et du Conseil des ministres le 12 octobre.

L'amendement prévoit, également, la formation du Conseil de souveraineté de 14 membres, dont 5 membres civils choisis par les "Forces de la liberté et du changement". Cinq autres membres choisis par la composante militaire et un membre choisi par consensus. Par ailleurs, trois membres seront choisis par les parties ayant signé l'Accord de paix de Juba pour le Soudan.

Lire aussi: Barrage sur le Nil: début d'une nouvelle session de négociations

Le 17 août 2019, le conseil militaire (dissous) et "les Forces de la Déclaration de liberté et de changement" ont signé le document constitutionnel sur les structures et le partage du pouvoir pendant la période de transition, qui s'achève 39 mois après la date des élections. Durant laquelle, l'armée et les "forces de Déclaration de la liberté et du changement" partageraient le pouvoir.

Il est à rappeler que le 3 octobre, un accord de paix historique entre le gouvernement de transition du Soudan et des groupes rebelles a été signé, lors d'une cérémonie à Juba, capitale du Soudan du Sud.

Les structures du pouvoir de transition au Soudan comprennent trois conseils : le Conseil de la souveraineté, le Conseil des ministres et le Conseil législatif qui n'est pas encore formé. De fait, le Conseil souverain et le Conseil des ministres sont chargés d'approuver et ratifier les lois et les accords dans le pays.