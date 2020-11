Algérie: Goudjil - "L'Algérie s'est engagée pleinement et de manière effective dans une nouvelle ère"

Alger — Le Président du Conseil de la nation par intérim, M. Salah Goudjil, a affirmé mardi que l'Algérie, après la réussite de la consultation populaire sur la révision constitutionnelle, s'est engagée "pleinement et de manière effective dans une nouvelle ère" qui constitue un "des engagements" du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

"De ce fait, l'Algérie s'est engagée pleinement et de manière effective dans une nouvelle ère qui constitue un des engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a indiqué M. Goudjil dans un communiqué du Bureau du Conseil de la Nation relatif aux résultats du scrutin référendaire populaire sur le projet de révision constitutionnelle.

Le Bureau du Conseil de la nation "a l'insigne honneur d'adresser ses félicitations les plus chaleureuses et les plus sincères au peuple algérien suite à la réussite de l'opération référendaire qui s'est déroulée dans un climat empreint de liberté, d'intégrité et de transparence, en dépit de la situation sanitaire exceptionnelle induite par la pandémie du Covid-19".

Il s'agit là, a ajouté la même source, d'"une première étape sur la voie des réformes profondes susceptibles de renforcer les fondements de l'Etat et de jeter les jalons solides à même d'assurer un avenir radieux au pays et au peuple".

De ce fait, l'Algérie "s'est engagée pleinement et de manière effective dans une nouvelle ère" qui constitue un "des engagements" du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

"Nous entamons une nouvelle période de l'histoire du pays où tout un chacun est appelé à préserver et à consolider cette appartenance et nationalisme qui la caractérisent, tout en veillant à ce que cela ait des répercussions positives sur nos pratiques et améliore notre rendement à tous les niveaux", note la même source.

Le Bureau du Conseil de la Nation réitère le fait que ce référendum sur la Constitution est "l'expression indubitable de la feuille de route élaborée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin de concrétiser, de manière active et effective, le principe qui stipule que le peuple est source de tout pouvoir".

Il salue, par ailleurs, les engagements pris par le Président de la République afin de "réunir toutes les garanties de réussite à ce scrutin historique, des garanties qui sont la traduction réelle du changement que vit le pays et qui permettent d'augurer les prochains scrutins sous de bons auspices. Il s'agit là d'un des fruits des engagements sincères de M. le président de la République".

Les résultats proclamés par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) ont été "l'expression fidèle de la participation réelle et effective des citoyens à ce scrutin", souligne la même source, ajoutant que cela "constituera désormais une étape cruciale et distinctive entre les pratiques du passé et celles voulues par la nouvelle République en pareils événements".

Dans ce contexte, le Bureau du Conseil de la Nation tient à exprimer ses "sincères remerciements" à l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) pour "la réussite de l'organisation et du déroulement de cette opération référendaire. C'est le second scrutin qu'organise cette Autorité après le premier qui s'est déroulé le 12 décembre 2019 et au cours desquels elle a fait montre de "professionnalisme, d'intégrité et de compétence".

Le Bureau du Conseil de la Nation salue, par ailleurs, l'Armée nationale populaire, ainsi que tous les corps de sécurité, les médias nationaux, ainsi que tout le peuple algérien, en leur qualité de "protecteur du pays, chacun à son niveau, pour la conscience nationaliste dont ils ont fait preuve, leur engagement à relever les défis et leur foi en l'Algérie qui doit être au dessus de toute considération, en dépit des divergences dans les positions qui s'estompent quand il s'agit de l'intégrité du pays".