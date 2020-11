Maroc/Egypte: Le chemin d'Alexandrie passe par Le Caire pour le Raja

Les Verts à l'assaut du Zamalek pour renverser la donne

Le Raja de Casablanca croisera le fer, ce soir à partir de 20 heures au stade du Caire, avec son homologue égyptien du Zamalek pour le compte du match retour des demi-finales de la Ligue africaine des clubs champions. Cette rencontre, prévue initialement le 24 octobre avant d'être ajournée dans un premier temps à début novembre à cause de la contamination par la Covid-19 de bon nombre de joueurs du Raja, a été de nouveau reportée au 4 courant suite à la demande de l'autre partie en raison de la tenue d'élections législatives en Egypte.

Deux décalages pour que la date retenue en fin de compte soit le 4 de ce mois, ce qui doit en principe arranger les affaires des Verts, qui ont pu récupérer leurs cadres testés au préalable positifs. Le Raja aura besoin donc de tousses éléments afin d'aborder dans des conditions optimales cette opposition où il cherchera à renverser la donne et remonter le handicap du match aller à Casablanca, perdu sur le score de 1 à 0 grâce au but de l'international marocain Achraf Bencharki. Le Raja qui s'était déplacé lundi au Caire à bord d'un vol spécial, a pu dépêcher l'ensemble de son effectif, excepté trois joueurs qui manqueront hélas ce rendez-vous.

Il s'agit des latéraux Douik et Jbira en plus du gardien de butAnasZniti,testés samedi de nouveau positifs à la Covid-19.Et c'est le forfait de Zniti qui suscite des inquiétudes chez les Rajaouis,mais il ne faudrait surtout pas avoir la mémoire courte pour se rappeler que Bouâmira, lorsqu'il est appelé à la rescousse, a toujours sorti des matches corrects dignes d'un keeper affûté qui a bien roulé sa bosse dans le championnat national. Pourvu qu'il en soit de même ce soir devant ce sacré morceau cairote quisera privé des services de sa star « Obama » non remis de sa blessure, mais qui devrait tout de même aligner une équipe type aprèsle rétablissement de HazimImam,Mohamed Alae en plus du latéral gauche Abdellah Goumaa. Quant au vétéran Chikabala, il reste incertain, lui, qui était forfait aussi lors du match aller.

La détermination chez les joueurs y est, reste à ce qu'ils rendent une copie sans faille, débouchant sur une qualification en finale.C'est avec un moral au beau fixe que les Rajaouis aborderont ce choc, a fait savoir Abderrahim Achakir, absent lors du premier acte, dans une déclaration au site officiel de la Confédération africaine de football, cafonline.com, estimant que «nous pouvons le faire ». Et d'ajouter que «le Raja a été très malchanceux en perdant le match aller car nous avons dominé dans tous les compartiments du jeu». Si la première manche disputée à domicile a été ratée, la seconde du côté du stade du Caire, à huis clos, ne doit pas l'être.

Les partenaires de Mohcine Moutawalli sont tenus de jouer à fond leur chance et d'exploiter à bon escient les opportunités qu'ils se créeront afin d'atteindre l'objectif tant souhaité parle public rajaoui qui n'a plus revu son équipe atteindre la finale de laC1 depuis 2002. Rencontre où le Raja avait été défait par ce même Zamalek qui avait ajouté une cinquième étoile à son maillot, alors que celui du Raja en est toujours à trois et l'heure est venue pour une quatrième. Mais avant de se projeter sur cette ambition légitime, il faut passer le cap du Zamalek pour défier, le 27 courant au stade BorjAlArab à Alexandrie, l'équipe d'AlAhly qui avait éliminé au dernier carré le Wydad de Casablanca.