Maroc: Convention de partenariat entre l'ANAPEC et TIBU-Maroc

Une convention de partenariat a été signée, récemment à Casablanca, entre l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) et l'Association TIBU Maroc pour l'accompagnement des jeunes à l'insertion professionnelle par le sport.

Cet accord vise à assurer l'insertion socioéconomique des jeunes dans le domaine du sport, qui présente un grand potentiel pour l'emploi,surtout pour ceux qui trouvent des difficultés à entrer dans la vie active pour différentes raisons, indique lundi un communiqué conjoint de l'ANAPEC et de TIBU-Maroc. Il a, également, pour buts d'accompagner les jeunes bénéficiaires des programmes d'inclusion socio-économique parle sport, notamment le programme Initiative Intilaqa, les jeunes en situation de NEET(ni à l'emploi, ni en enseignement, ni en formation), les migrants en situation régulière, "les Marocains de retour", ainsi que les bénéficiaires du programme de l'école de la deuxième chance orientée métiers du sport, précise-t-on.

Cette convention a, aussi, pour objectifsle renforcement des capacités des jeunes en matière de techniques d'insertion professionnelle et développement des compétences de vie et la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets sportifs, ajoute le communiqué. Après une phase pilote qui sera déployée dans la région Casablanca-Settat, le dispositif sera généralisé progressivement surtout le territoire marocain, a fait savoir la même source, notant que l'Association TIBU dispose de 19 centres présents dans 8 régions et 14 villes.

A cette occasion, le directeur général de l'ANAPEC,Abdelmouneim El Madani, a souligné que ce partenariat représente pour l'Agence "une opportunité idéale pour prendre en charge une cible plus ou moins isolée et dont la confiance est difficile à regagner, d'où le rôle de TIBU Maroc qui a capitalisé une expertise confirmée dans ce domaine". Il s'agit de femmes, de jeunes en situation de NEET, d'immigrés régularisés et de personnes en situation de handicap ou en milieu carcéral, a-t-il précisé.

Le président fondateur de l'Association TIBU-Maroc, Mohamed Amine Zariat, a affirmé que cette collaboration permettra aux jeunes bénéficiaires des programmes axés sur l'inclusion socioéconomique par le sport de mieux approcher le marché du travail,s'armer des compétences clés et ouvrira de nouvelles perspectives d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat