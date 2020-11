Soudan: Al-Burhan regagne le pays de l'Ethiopie

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition, lieutenant-général Abdul-Fattah Al-Burhan, est rentré mardi le pays après une visite de deux jours en Éthiopie à l'invitation du Premier Ministre Ethiopien, Abiy Ahmed.

Les pourparlers entre le lieutenant général Al-Burhan et Abiy Ahmed ont abordé les moyens de consolider les relations bilatérales et la coopération entre le Soudan et l'Éthiopie dans les différents domaines.

Le lieutenant général Al-Burhan a été reçu à son retour à l'aéroport de Khartoum par le membre du Conseil de Souveraineté de Transition, général Ibrahim Jabir, et le secrétaire général du Conseil de Souveraineté de Transition, général Mohamed Al-Ghali Ali Yousif.

Dans une déclaration à la presse, le Ministre des Affaires Etrangères, Omer Gamar-Eddin, a qualifié la visite de bonne et a réalisé ses objectifs, indiquant que le lieutenant-général Al-Burhan a visité un certain nombre de zones industrielles et agricoles dans plusieurs régions éthiopiennes. .

Il a déclaré que les deux parties ont échangé les vues sur plusieurs questions importantes pour les deux pays et la région, affirmant que la visite a souligné l'importance de la coopération et de la coordination entre les deux pays sur les questions de frontières communes et du développement et de sécurité à la Région.

Gamar-Eddin a dit que les deux parties ont souligné la fermeté des relations entre les deux pays et l'importance de renforcer davantage ces relations pour l'intérêt des deux peuples, en faisant allusion aux réunions tenues entre les deux parties et l'échange de vues entre eux sur plusieurs questions.

La délégation accompagnait le Président du Conseil de Souveraineté comprenait le Ministre des Affaires Etrangères, Omer Gamar-Eddin, le Directeur des Renseignements Généraux lieutenant général Jamal Abdul-Majid et le Directeur de Renseignements Militaires général Yasser Mohamed Osman.