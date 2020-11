Soudan: Commencement des réunions du Comité de démarcation des frontières entre Soudan et Soudan du Sud

Khartoum — Les réunions du comité technique conjoint pour la démarcation des frontières entre le Soudan et la République du Soudan du Sud ont débuté mardi sous les auspices de l'Union africaine.

Le chef du Comité national des frontières, Maaz Tango, a dit que ces réunions sont basées sur l'accord sur les questions frontalières et les décisions de l'Union africaine et du Conseil de Sécurité des Nations Unies selon lesquelles les deux pays discuteront le processus de planification et de démarcation les frontières conformément au principe des frontières du 1er Janvier 1956 et l'implémentation de la décision de la Commission mixte des frontières entre la République du Soudan et la République du Soudan du Sud selon laquelle le comité technique conjoint soumettra un rapport compréhensif appuyé par les documents et arguments sur les questions convenues et les points de vue des deux parties sur les zones différentes et revendiquées qui sont également soutenues par les arguments et documents de chaque partie.

Tango a déclaré que les réunions qui se tiendront sous les auspices de l'Union africaine se poursuivront jusqu'au 10 Novembre dans la ville de Juba et se déplaceront le 12 Novembre à Khartoum pour continuer les négociations.

Les deux pays contestent l'affiliation de cinq zones frontalières, à savoir la zone commerciale de Kaka, Dabbat Al-Fukhar et Al-Megaines, le 14ème mile au sud de Bahar Al-Arab, Hufrat Al-Nihas et Kafi Kanji.