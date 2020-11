Maroc: Le gouvernement a interagi rapidement avec l'évolution de la situation épidémiologique selon une vision claire (M. El Otmani)

Rabat — Le gouvernement a assumé son entière responsabilité en interagissant rapidement avec l'évolution de la situation épidémiologique liée à la pandémie de la Covid-19 selon une vision claire, a affirmé mardi à Rabat, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

"Si les défis liés à cette crise sanitaire ont imposé une harmonisation et une adaptation des politiques publiques avec les évolutions de la situation, le gouvernement a assumé son entière responsabilité en interagissant rapidement avec la conjoncture, en dépit des défis et des difficultés, et a adhéré depuis le début de la pandémie, à la lutte contre ses répercussions, selon une vision claire et sur trois phases", a indiqué M. El Otmani en réponse à une question centrale autour des "politiques gouvernementales pour faire face aux défis socio-économiques à la lumière des répercussions de la pandémie du coronavirus" lors de la séance mensuelle des questions orales sur la politique générale à la Chambre des conseillers.

Il a, dans ce sens, précisé que la première phase, qui repose sur des mesures proactives et conjoncturelles entreprises pour endiguer les répercussions de la crise, a permis de soutenir les secteurs touchés par la Covid-19, d'assurer l'appui aux entreprises et aux catégories sociales vulnérables et de renforcer et réhabiliter le système de santé national.

La deuxième phase, a poursuivi le chef du gouvernement, a été marquée par des mesures et des procédures sectorielles visant à accompagner la dynamique de reprise de l'activité économique à travers la création de dispositifs d'assurance, l'appui des entreprises pour bénéficier de crédits bancaires, la signature de contrats programmes pour la relance des secteurs affectés, outre l'adoption d'une loi de finances rectificative, entre autres.

"Nous sommes actuellement dans le troisième stade de la lutte contre la pandémie, qui se caractérise par le lancement des chantiers de relance économique et sociale, en application des hautes directives de SM le Roi Mohammed VI", a-t-il poursuivi.

M. El Otmani s'est, également, arrêté sur la politique du gouvernement pour relever les défis de la situation économique, notant que le gouvernement a pris, à cet effet, une série de mesures fondamentales, en particulier la poursuite de l'effort consenti en matière d'investissement public, en dépit de la diminution des ressources de l'Etat cette année de 40 milliards de dirhams.

La deuxième mesure, selon le chef de gouvernement, vise à soutenir l'accès des entreprises au financement, à travers un certain nombre d'outils et de mécanismes qui ont permis à plus de 74.000 entreprises de bénéficier d'un financement avec une garantie de l'État.

La troisième mesure, quant à elle, consiste à donner de l'importance à la préférence nationale et de soutenir la production nationale, ainsi qu'à accorder la priorité aux produits locaux notamment, en remplaçant 40 milliards de dirhams d'importations par la production locale, en plus de créer une banque de projets pour les entreprises souhaitant produire un certain nombre de produits qui étaient prévus d'être importés.

M. El Otmani a indiqué que la quatrième mesure concerne la réforme des établissements et entreprises publics, afin d'assurer leur gouvernance, ajoutant que la cinquième mesure concerne la poursuite de réformes majeures, structurelles et stratégiques, notamment le parachèvement de la mise en œuvre de la charte de déconcentration administrative, la charte de l'investissement, le renforcement du partenariat public-privé, l'amélioration du climat des affaires et la poursuite de la modernisation de l'administration fiscale.

Concernant la sixième mesure, précise-t-il, il s'agit de l'accélération de la transformation numérique, qui constitue un chantier très important, particulièrement dans l'éducation, les services publics et l'accompagnement de l'économie nationale, faisant observer que la septième mesure concerne la relance et le soutien du secteur du tourisme, et la huitième mesure concerne la réhabilitation et l'intégration du secteur informel.

Le chef du gouvernement s'est, également, penché sur la politique du gouvernement pour faire face aux répercussions sociales de la pandémie de Covid-19, considérant que malgré la diminution des recettes du budget général, le gouvernement veille à la mise en œuvre des programmes sociaux et la généralisation de l'assurance maladie obligatoire (AMO) pour les catégories des professionnels libérales, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Dans ce sens, M. El Otmani a mis en exergue l'importance du soutien de l'emploi pour le gouvernement, notant que diverses réformes ont été élaborées pour le soutien de l'emploi public afin de réduire davantage le taux de chômage.

De même, il n'a pas manqué d'aborder le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 visant à assurer la sécurité en approvisionnement en eau potable au Maroc, à travers notamment la mise en place de diverses mesures pour renforcer les sources d'approvisionnement en eau.

Il s'agit, notamment, poursuit le responsable gouvernemental, de lancer les travaux de construction de 5 grands barrages à l'horizon 2021 et d'entamer le dessalement de l'eau de mer.