Afrique: Le Forum mondial de l'eau de Dakar reporté à 2022 (officiel)

Dakar — Le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau ont décidé de reporter d'un an la tenue du 9e Forum mondial de l'eau initialement prévu à Dakar en 2021 en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a appris l'APS du secrétariat exécutif de l'évènement.

"Le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau ont décidé de reporter le 9eme Forum mondial de l'eau prévu à Dakar, à la date du 21 au 26 mars 2022", rapporte un communiqué transmis à l'APS.

Cette rencontre internationale était initialement prévue du 22 au 27 mars 2021 dans la capitale sénégalaise sur le thème : "La sécurité de l'eau pour la paix et le développement".

Le report de cette manifestation internationale est lié à la progression de la pandémie de Covid-19 à travers le monde et qui a impacté le processus préparatoire, obligeant de différer l'organisation des évènements préalables pour garantir les meilleures conditions sanitaires aux parties prenantes.

"Cette prochaine édition du Forum, placée sous le thème de la "Sécurité de l'eau pour la Paix et le Développement", sera la première à se tenir en Afrique sub-saharienne", souligne le secrétariat exécutif du 9ème Forum mondial de l'eau.

Il rappelle que cette rencontre internationale devait servir de plate-forme aux professionnels et aux décideurs pour répondre à la priorité d'accélérer et d'amplifier l'accès à l'eau et l'assainissement pour tous.

Dans une époque marquée par le Covid-19, le Forum était destiné à contribuer aussi à construire un monde résilient où l'eau est un élément central au service des besoins essentiels de l'homme et de la planète, fait-on valoir.

"Le Conseil mondial de l'eau exprime sa reconnaissance et ses remerciements au président de la République du Sénégal, Macky Sall pour son engagement et son appui constant afin que le Forum soit organisé dans les meilleures conditions et atteigne ses objectifs", souligne le texte.

"Le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau restent mobilisés avec leurs partenaires afin d'assurer la tenue à Dakar d'un Forum, y compris un sommet de Chefs d'Etat, répondant aux priorités politiques pour la préservation et la gestion de cette ressource majeure menacée" ajoute le communiqué.