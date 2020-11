Afrique Centrale: Paix et sécurité - Denis Sassou N'Guesso appelle les acteurs de la RDC à l'apaisement

Le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, a profité de la visite de son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Oyo, dans le départment de la Cuvette, les 31 octobre et 1er novembre, pour appeler les acteurs politiques et de la société civile de ce pays frère, à tout mettre en œuvre, en vue de préserver les acquis démocratiques et la cohésion nationale.

Denis Sassou N'Guesso a réaffirmé, au terme de ce cette visite officielle de 48 heures, son soutien « indéfectible » aux efforts du président de la République démocratique du Congo (RDC) en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans son pays et dans la sous-région. « Le chef de l'Etat congolais a saisi l'occasion des consultations politiques nationales engagées par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 23 octobre 2020, pour appeler les acteurs politiques et de la société civile de la RDC, de tout mettre en œuvre, en vue de préserver les acquis démocratiques et la cohésion nationale, gages de développement et de stabilité pour pays », un communiqué.

En effet, le président de la RDC a renouvelé à son homologue congolais l'invitation à effectuer une mission officielle à Kinshasa. Denis Sassou N'Guesso a, de son côté, accepté cette invitation dont la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique.

Les deux chefs d'Etat se sont également félicités de l'action que mènent les Forces armées de la RDC avec le concours de la Mission de l'Organisation des Nations unies, en vue du rétablissement progressif de la sécurité sur le territoire. Il s'agit particulièrement dans l'Est du pays. C'est ainsi qu'ils ont condamné, avec la plus « grande fermeté », l'activisme des groupes armés et forces négatives, appelant à une coopération internationale renforcée en vue de leur éradication.

Ils se sont, par ailleurs, félicités du rapprochement opéré entre le Rwanda et le Burundi, et ont exprimé le souhait d'une accentuation de la dynamique engagée pour le plus grand profit des peuples de la région.

Le chef de l'Etat de la RDC a renouvelé ses félicitations à son homologue pour avoir été choisi par ses pairs à la présidence en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC). Ceci dans le cadre du Traité révisé de cette organisation régionale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également salué le rôle du président Denis Sassou N'Guesso dans le règlement des conflits sur le continent dans le cadre de la Conférence internationale sur la région des grands Lacs (Cirgl) et du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye.

Les deux personnalités se sont aussi réjouis de l'organisation prochaine des sommets des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la CEEAC et de la Cirgl. Concernant la Libye, ils ont encouragé la signature le 23 octobre dernier à Genève, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties libyennes dans le cadre de la commission militaire mixte 5+5.

Face à la recrudescence des cas de contaminations de la pandémie de Covid-19 dans le monde, Denis Sassou N'Guesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont exprimé leur préoccupation. C'est ainsi qu'ils ont rappelé la nécessité de renforcer la solidarité au niveau international pour, disent-ils, faire face plus efficacement aux conséquences sanitaires, économiques et sociales dues à la pandémie.