Congo-Kinshasa: Transferts - Bangala aux FAR, Lema en Irak, Bijimine à Sedan et Manzoki à Vipers SC

Libres, peu utilisés ou à la découverte d'un autre championnat, quelques joueurs congolais viennent de quitter leurs anciens clubs pour de nouveaux challenges.

En dépit de la fin du mercato d'été dernier, clôturé en octobre, on observe encore du mouvement chez certains joueurs congolais. Aussi apprend-on la signature du défenseur et milieu récupérateur central Yannick Bangala Litombo de V.Club à l'AS Forces armées royales (FAR) de Rabat au Maroc. Il s'est engagé pour trois ans. Le montant du transfert, indique foot.cd, est estimé à cent mille euros.

International et présent au dernier stage des Léopards de la RDC au Maroc, Yannick Bangala (26 ans) est vainqueur du Championnat d'Afrique des nations (Chan) 2016 au Rwanda avec les Léopards locaux et finaliste malheureux de la Ligue des champions en 2014 et de la Coupe de la Confédération en 2018 avec l'AS V.Club. Ancien joueur des Stars de Kinshasa et du Daring Club Mpotema Pembe (DCMP) avant d'intégrer V.Club, Bangala va donc découvrir comme bon nombre de ses anciens coéquipiers dans V.Club le championnat marocain.

Un autre ancien de V.Club, c'est Chikito Lema Mabidi qui rejoint Al Quwa Al-Jawiya en Irak. Passé par le CS Sfaxien et Raja de Casablanca (quatre saisons), Lema a rejoint la formation de Sabail en Azerbaïdjan en février 2020. Mais l'on apprend qu'il n'a disputé que son quatrième match avec ce club le 26 septembre. A la recherche du temps de jeu, le milieu relayeur international congolais de 27 ans s'en va en Irak, dans un club qui occupe actuellement la deuxième place au classement avec 6 points en deux journées, l'ambition c'est de prendre part à la Ligue des champions d'Asie.

Pour sa part, le milieu défensif Jonathan Bijimine (26 ans) est désormais sociétaire de Sedan (L4 France). Arrivé libre d'Alcorcon (D2 Espagne) où il a fait l'objet des prêts dans en D3 espagnole (UD Sanse et Algeciras), l'ancien joueur de Fastav Zlin (République Tchèque) Sedan où il avait évolué au cours de la saison 2012-2013. Il y était en test pendant un mois, avant de se voir octroyer un contrat dont la durée n'a pas été dévoilée.

Ancien attaquant de V.Club et de Maniema Union, César Manzoki Lobi n'est plus joueur de l'Olympique de Béja où il a signé en septembre dernier. Il vient de contracter un autre bail de deux saisons avec Vipers SC (D1 Ouganda). On ne connaît pas les raisons de son départ du club tunisien, mais il a déclaré à son arrivée à Kampala : « Je suis tellement heureux d'être ici. Je vais bien utiliser cette chance. Mon rêve est de devenir un acteur important pour Vipers. J'espère pouvoir devenir utile immédiatement et espérer gagner des trophées avec ma nouvelle équipe. J'espère pouvoir pousser ma carrière plus loin. Mes objectifs sont aussi simples. Je ne regrette pas ce transfert parce qu'il m'a fallu du temps pour prendre cette décision de venir ici. J'ai choisi le meilleur club parmi les nombreux clubs qui me suivaient et j'en suis fier ».