Congo-Kinshasa: Stabilité du franc congolais - Le Ministre des Finances et la BCC appelés à veiller sur les flux monétaires

Le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, a présidé ce mardi 3 novembre 2020, la traditionnelle réunion du Comité de Conjoncture Economique élargie aux Délégués de la FEC et de l'ANEP.

Deux dossiers ont été examinés au cours de cette séance notamment, de la note de conjoncture économique présentée par la Vice-Premier Ministre en charge du Plan, Elysée Munembwe et le dossier du secteur minier soumis par le Ministre des Mines, Willy Kitobo. Il ressort de cette séance de travail que la situation économique de la RDC est globalement stable, et cette stabilité appelle à des efforts pour la maintenir et même la consolider afin d'éviter tout dérapage.

A cet effet, des instructions fermes ont été données par le chef du Gouvernement aux Ministres concernés pour poursuivre avec des Journées Economiques avec la Commission ECOFIN du Gouvernement, a déclaré le Vice-Premier Ministre en charge du Budget, Jean-Baudouin Mayo.

Par ailleurs, le Comité de Conjoncture Economique a chargé le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC), de veiller sur les flux monétaires pour maintenir la Stabilité du Franc Congolais. Et à la Ministre de l'Economie Nationale, il lui est demandé d'assurer l'approvisionnement des marchés en produits de première nécessité pour les festivités de fin d'année et surtout de veiller sur la stabilité des prix sur les marchés.

Dans le compte-rendu de cette réunion hebdomadaire, le VPM Mayo a indiqué que le Chef du Gouvernement, Ilunga Ilunkamba, prévoit dans les prochains jours une séance de travail avec les Responsables de la SNEL et de la Régideso, afin d'examiner la problématique de la desserte en eau potable et en électricité surtout dans les grandes villes du pays.